Ситуація на Сумщині стабілізована, Сили оборони просунулись у Юнаківці, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуацію в Сумській області вдалось стабілізувати. До того ж просування українських військ в Юнаківці становить від 200 до 700 метрів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Сирського під час зустрічі із журналістами.

Читайте також Понад 150 боїв, росіяни тиснуть та атакують на Покровському напрямку: карта фронту на 22 червня

Сирський прокоментував ситуацію на Сумщині

Олександр Сирський заявив, що українські бійці зупинили ворожі наступальні дії на Сумщині по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка.

За його словами, далі ця лінія виходить на державний кордон та частково переходить на територію Росії.

За цей час ми відбили та повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 метрів,

– сказав Сирський.

Довідка. За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби 21 червня на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 17 атак. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіаційних бомб, та здійснив 260 обстрілів, вісім із яких – із реактивних систем залпового вогню.

До слова, під час зустрічі з журналістами Олександр Сирський також відповів, скільки територій в Курській області Росії наразі контролює Україна. За словами головнокомандувача ЗСУ, йдеться про 90 квадратних кілометрів і це "упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника".