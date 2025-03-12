Росіяни знову намагаються прорватися на Сумщині, – ДПСУ про ситуацію на кордоні

Російські війська продовжують намагатися прорвати кордон України в Сумській області. Однак ворожі сили знищують прикордонники та інші підрозділи Сил оборони.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в етері телемарафону.

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Чи мають росіяни успіх на Сумщині

Демченко розповів, що росіяни проводять десятки штурмових дій по позиціях українських захисників, намагаючись витіснити підрозділи ЗСУ з Курської області.

Окупаційні війська хочуть оточити українських військових, які перебувають на Курщині, або перерізати логістичні шляхи.

Зараз фіксується спроба переходу кордону маленькими штурмовими групами ворога по 2 – 3 військовослужбовці, інколи по 5, які мають задачу максимально зайти вглиб на нашу територію, накопичитися, закріпитися й розширити зону бойових дій,

– розповів Демченко.

Він додав, що російські військові не мають успіху на цьому напрямку і лише за минулу добу було ліквідовано близько 20 окупантів.

Нагадаємо, що за словами голови Сумської ОВА Володимира Артюха, станом на 11 березня російські війська не контролюють жоден населений пункт в області. Він також додав, що в селі Новенькому Юнаківської громади цивільного населення немає.