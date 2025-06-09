Росіяни заходять з трьох боків, – генерал армії описав ситуацію на Сумському напрямку

Ситуація на Сумському напрямку дуже складна. Там рухається до 50 тисяч окупантів. Це досить велике угрупування ворога.

Росіяни наступають на Суми з трьох боків. Це 24 Каналу зауважив генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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"Вони заходять на Сумщину з трьох боків – центр, північ і південь. Ці всі напрямки, які вони пробивають, знищуючи населені пункти, наші укріпрайони. Ми відходимо з метою збереження особового складу. Тоді завдаємо ударів на села, території, де ворог заходить", – сказав він.

Далі розташовані потужніші укріпрайони, які слугуватимуть не тільки потужним заслоном, але й місцем розміщення ударних зенітно-ракетних та інших вогневих засобів, які можуть уражати загарбників.

Як послабити потенціал ворога

Микола Маломуж припустив, що зараз українські захисники зможуть застосувати ці сили та засоби. Тоді ворог вже не зможе так легко наступати великими силами у напрямку Сум.

На Сумському напрямку складна ситуація. Крім живої сили, загарбники використовують велику кількість безпілотників, зенітно-ракетних систем, КАБів і так далі, які постійно працюють по наших позиціях. Однак ЗСУ вже відпрацьовують модель, як їх нейтралізовувати.

Думаю, сьогодні надважливо у цьому секторі, крім оборони, нищити резерви, які підтягуються, які посилюють ударні групи росіян. Нам треба виявляти їх за допомогою дронів, агентурної та технічної розвідки і завдавати ударів. Це буде послаблювати потенціал ворога щодо наступу у конкретних секторах на Сумщині,

– підкреслив генерал армії.

За його словами, потрібно бити по всіх системах та резервах ворога, які рухаються на Сумщину. Тоді у росіян не буде шансів для якихось системних просувань.