Найважча ситуація на Сватівському напрямку, але вона дещо стабілізувалась, – Жданов

На Сватівському відтинку фронту ситуація дуже важка. Окупанти намагаються ввести у бій основні сили та атакувати. Натомість Сили оборони здійснюють стабілізаційні заходи на цій ділянці.

Так, ворог собі уявив, що частковий успіх в районі Кармазинівки є проривом нашої оборони, тому почав вводити основні сили у бій. Про це під час стрімі на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал.

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Окупанти кинули у бій основні сили

За його словами, окупанти залучили кілька полків кантемирівської дивізії, що у складі першої гвардійської армії Росії. Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначав, що лінія фронту на Куп'янсько-Лиманському напрямку майже не змінилася, а Сили оборони здійснюють стабілізаційні заходи.

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Наразі село Надія, що у Луганській області, перебуває під контролем наших захисників. На околицях населеного пункту, ймовірно, тривають запеклі бої. Також українські оборонці здійснюють стабілізаційні заходи в інших районах, зокрема у районі Кармазинівки.

Зміна лінії фронту за 25 і 26 липня 2023 року / Скриншот карти DeepState

Найважчою ситуація залишається на Сватівському відрізку фронту. Однак вона вже не критична, оскільки ми здійснюємо заходи щодо стабілізації лінії фронту та організації оборони наших військ на нових рубежах,

– зауважив військовий експерт.

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