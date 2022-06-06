Ситуація у Сєвєродонецьку погіршилася та ЗСУ продовжують контролювати промзону, – Гайдай

Контрнаступ українських сил у Сєвєродонецьку зупинився. Захисники зосередилися на утриманні позицій в промзоні.

ЗСУ все ще контролюють промзону міста

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Ситуація залишається стабільно важкою. Бої проходять динамічно. Нашим захисникам вдалося на певний час зробити контрнаступ, вони звільнили майже половину міста, але зараз ситуація для нас знову погіршилась. Однак ті позиції, які були в промзоні, там вони й залишаються,

– сказав Гайдай.

Обстріли Луганщини не припиняються

За його словами, наразі почастішали обстріли як Сєвєродонецька, так і Лисичанська.

Щастя на 90% зруйноване, Попасна зруйнована також на 80%. Рубіжне зруйноване, зараз руйнується Сєвєродонецьк і паралельно руйнується Лисичанськ. Росіяни нищать Луганщину. Після росіян – лише руїни та випалена земля,

– заявив голова ОВА.

Також Гайдай зауважив, що траса, яка з'єднує Сєвєродонецьк і Лисичанськ з Донецькою областю, росіянами не контролюється, але вони стабільно прострілюють її – у ворога все ще багато техніки та солдат.

Кількість техніки й людей у них величезна. Вони підтягнули просто неймовірну кількість резервів. Чи вдасться у них ця операція і чи зможуть вони контролювати цю трасу, покаже час,

– додав Гайдай.

Водночас фахівці американського Інституту вивчення війни у ранковому звіті зауважували, що той факт, що ЗСУ проводять успішні контратаки в Сєвєродонецьку, вказує на зменшення бойової сили росіян.

Зверніть увагу! У Генштабі сьогодні також підтвердили, що на Сєвєродонецькому напрямку складна ситуація. Ворог обстрілював українські війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Внаслідок обстрілів постраждала й цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіне, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших.

Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, однак ЗСУ зачистили половину міста від росіян.

Вчора ситуація у Сєвєродонецьку була кращою для ЗСУ

Як відомо, за останні 48 годин українські військові витіснили російську армію на околиці Сєвєродонецька та продовжують контрнаступ.

Сергій Гайдай зауважував, що місто буквально поділене навпіл – ворожа армія контролює лише східні квартали Сєвєродонецька.

Варто знати – яка ситуація у Сєвєродонецьку: дивіться відео