Чому окупанти переодягаються у цивільний одяг: військовий пояснив тактику ворога

У Торецьку окупанти переодягаються у цивільний одяг. Зокрема, переодягненого росіянина було помічено під час переміщення та розвідувально-диверсійної діяльності. Вони обирають таку тактику з однієї причини.

Річ у тім, що оператори дронів, артилеристи не відкривають вогонь одразу щодо людей у цивільному одязі. Про це 24 Каналу розповів командир 9-ї механізованої роти 28-ї ОМБр, капітан Іван Яблонський.

Читайте також Втрата Торецька може відкрити шлях до Костянтинівки та Слов’янська – офіцер "Азову"

"Спочатку треба ідентифікувати, чи це ворог, чи ні. Наприклад, якщо людина йде в цивільному, але під курткою ховає автомат, то все одно ми його ідентифікуємо і завдаємо йому вогневого ураження, можливо, навіть знищуємо. Але на ідентифікацію такої цілі йде більше часу, через що вони і вдаються до такої тактики", – пояснив він.

Зокрема, командир пригадав, як приблизно два місяці тому один окупант перевдягнувся в цивільне і намагався зайти до наших бійців на позицію. Вони його вчасно виявили, під час обшуку знайшли у нього гранату. Росіянина передали для допиту.

Ситуація на Торецькому напрямку

Іван Яблонський зазначив, що на Торецькому напрямку ситуація напружена, але керована. Ворог постійно здійснює штурмові дії. Декілька разів на тиждень, інколи – декілька разів на день. Усе залежить від піхоти та від того, наскільки успішно загарбники змогли накопичити свої штурмові загони.

Зараз наша бригада успішно відбиває усі штурми. Уже приблизно 3 місяці ми сторожимо північні околиці Торецька. Поки всі штурми ми відбили. Майже всі штурмовики зазвичай знищуються,

– підкреслив військовий.

Механізованих штурмів ворога не було зафіксовано. Росіяни штурмують в основному малими піхотними групами. Такі групи досить ефективно відстежуються українськими дронами, знищуються або безпілотниками, або артилерією, або вже вогнем піхоти, якщо окупанти змогли підійти близько до позицій українських захисників.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Торецькому напрямку ворожі сили 14 разів намагалися просунутися в районах Кримського, Леонідівки, Торецька та Щербинівки.