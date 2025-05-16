У Торецьку російським загарбникам вдається просуватись у міських боях, – ОТУ "Луганськ"

Протягом минулої доби в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" відбулося 20 боєзіткнень. Найактивніше російські окупанти діяли на Краматорському та Торецькому напрямках.

Про це пише 24 Канал з посиланням на речника оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитра Запорожця в телеефірі, про що повідомляли в Укрінформі.

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У Торецьку ворогу вдається просуватись у міських боях

За його словами, на Краматорському – 9 штурмових дій, більшість штурмових дій саме по населеному пункту Часів Яр та 8 штурмових дій – на Торецькому напрямку.

"Це чотири було, відповідно, по самому місту Торецьку, чотири було в напрямку населеного пункту Деліївка, Дружба, це північний фланг міста Торецьк", – розповів Запорожець.

Він зауважив, що для штурму Часового Яру противник не часто використовує важку техніку та здійснює артпідготовку перед її застосуванням.

Інформуючи про ситуацію в Торецьку, речник наголосив, що окупантам вдається просуватись у міських боях. "Там ситуація складна, тому що ворог там не просто просувається, просувається за рахунок знищення позицій"

Водночас, як він підкреслив, Сили оборони завдають ворогу суттєвих втрат, які вимірюються за 10 місяців боїв десятками тисяч.

За його словами, станом на сьогодні маємо таку картину, що 132-га окрема мотострілецька бригада, яка воює проти України на тому напрямку, "вже настільки виснажена, що противник залучає управління самого цього підрозділу до штурмових дій".

"Серед особового складу противника склалася така вже думка, що Торецьк – це дорога в одну сторону. Як і представники 100-ї окремої механізованої бригади говорили про те, що противник зазнав серйозних втрат, і вже на сьогодні більше 15 000 особового складу противника там вважаються безвісти зниклими. Ну, безвісти зниклі – це потенційно 200-і", – розповів речник, додавши, що кількість знищеного особового складу вимірюється десятками тисяч.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 32 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 123 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 166 одиниць автомобільної техніки.