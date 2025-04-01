Ситуація в Торецьку загострюється, Росія впритул наближається до позицій ЗСУ, – DeepState
- Активні бої за Торецьк загострилися, російські сили наближаються до позицій ЗСУ, особливо на шахті "Торецька".
- Ситуація хаотична з обмеженою мобільністю і підтримкою через вороже використання дронів та відсутність чіткої лінії фронту.
Тривають активні бої за Торецьк, які особливо активізувалися після того, як росіяни перекинули туди додаткові сили. Зокрема, ворог тисне на шахту "Торецька".
Там ситуація з українськими позиціями і розташуванням сил дуже хаотична. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.
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Яка ситуація у Торецьку
DeepState цитує одного із бійців, який тримає оборону у Торецьку.
Він наголосив на відсутності можливості пересуватися пішки від позицій до позицій через відкриту місцевість та близькість до росіян, а також на неможливе застосування повноцінної близької підтримки українських військових технікою. Причина – інтенсивність ворожих дронів
"У ворога відсутні протитанкові засоби, але велика кількість FPV", – пояснив військовий.
Окрім цього, він зауважив, що чіткої лінії фронту на цьому відрізку фронту немає – там "вінегрет".
Також, за його словами, кількість російських штурмовиків рівноцінна українській обороні, а, можливо, й більша, і ворогу вдається наблизитися впритул до позицій ЗСУ.
Також здійснюється тиск на Пантелеймонівку в зоні відповідальності певної бригади ТрО, яку ворог за останні дні, фактично, окупував і продовжує спроби розвивати успіх в напрямку Валентинівки. Противник підійшов до села впритул і намагається закріплюватися на околицях,
– зауважили у DeepState.
Аналітики додали, що наразі там проводяться стабілізаційні заходи та уже були "здійснені відповідні правильні заходи".