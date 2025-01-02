Ворог там зав'яз, – речник ОСУВ "Хортиця" про вуличні бої в Торецьку

У Торецьку, що в Донецькій області, тривають активні бої. Ворогу складно рухатися у місті, і окупанти там зав'язли.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері телемаратону.

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Яка ситуація зараз з боями у Торецьку

Трегубов розповів, що дуже активні міські бої у Торецьку вже йдуть останні декілька тижнів. Речник наголосив, що наразі росіяни зав'язли там та не можуть активно рухатися далі.

Фактично зараз ворог там зав'яз і намагається хоч якось вийти з цієї ситуації, хоча вона є дуже складною і для наших військових, і для ворога,

– пояснив Віктор Трегубов.

Він зауважив, що мовиться про складні міські бої, у щільній забудові. За словами речника ОСУВ "Хортиця", там завжди є жертви з обох боків та складнощі для обох сторін.

До слова, у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні з фронту 2 січня розповіли, що за останню добу на Торецькому напрямку загарбники, за підтримки авіації, здійснили 7 атак. Бої відбувалися неподалік Торецька, Диліївки та в напрямку Щербинівки.