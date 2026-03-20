Росія не перемагає, а лише втрачає до 35 тисяч солдатів на місяць, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має серйозні проблеми на фронті та втрачає дуже багато військових. Він додав, що окупанти планували захопити увесь Донбас, проте у них нічого не вийшло.

За словами президента, усі твердження про нібито перемогу Росії є ворожою пропагандою та брехнею. Про це Зеленський заявив, відповідаючи на питання блогера Максима Клименка у Британії.

Що Зеленський розповів про ситуацію в Україні та на фронті?

Президент зазначив, що Росія постійно публікує та поширює дезінформацію про війну в Україні. За його словами, окупанти щомісяця втрачають від 30 до 35 тисяч військових.

Окрім цього, Росія не досягла успіхів на фронті. Президент заявив, що спроби ворога захопити Донбас та Київ провалилися.

Росіяни постійно намагаються прорвати наші оборонні лінії, але у них нічого не виходить. Через це, окупанти створюють хаос, запускаючи ракети й дрони по цивільній та енергетичній інфраструктурі,

– сказав Зеленський.

Глава держави розповів про військову допомогу від України та наголосив, що країна здатна знищувати по 500 іранських БпЛА щодня.

Він також прокоментував теплі стосунки з різними лідерами країн та зазначив, що найгірші відносини зараз з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

На запитання щодо майбутнього України, Зеленський коротко сказав, що вірить у незалежність та єдність нації, а також про повернення молоді із закордону після закінчення війни.

Що ще відомо про заяви Зеленського?