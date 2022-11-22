Ситуація ускладнилась: що відбувається зі світлом на Одещині та Київщині

В Одеській області ситуація зі світлом досі залишається складною. Після атак росіян в регіоні запровадили екстрені відключення електрики.

Відповідну інформацію повідомили в компанії 22 листопада. На Київщині ж проблеми з електрикою через погоду.

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Що відбувається з електрикою на Одещині

В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють,

– заявили в Одеських електромережах.

На жаль, людей не попередили, до якого часу діятимуть відключення. Проте пояснили, що роблять все, що можуть, аби скоріше стабілізувати ситуацію. Зокрема, над відновленням роботи електромережі працюють:

енергетики ДТЕК;

спеціалісти Укренерго;

а також інші екстрені служби й органи державної влади.

У Київській області аварійні відключення світла

У Київській області через значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу упродовж 21 – 22 листопада відбулися аварійні відключення електроенергії,

– заявили в Київській обласній військовій адміністрації.

За їхніми даними, на території Київської області:

вже повернули світло у 39 населених пунктів, що були знеструмлені повністю та в 66, які частково;

о 9 ранку 22 листопада без світла були 57 населених пунктів, ще 102 – частково;

через вітер без світла 60 ліній електропередачі 6 – 10 кіловат та 26 – частково, 1400 – трансформаторних підстанцій.

Відомо, що бригади Київських регіональних мереж продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Зокрема, над відновленням світла працюють 75 бригад.

Ба більше, в Київській ОВА попередили, що в області діють і стабілізаційні відключення електрики, згідно з графіком, вказаним на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

На розподільчих мережах Одещини можливі аварії

Ще 19 листопада Одеські електромережі попереджали людей, що пошкоджені електромережі не витримують підвищеного навантаження.

Як наслідок, мешканці Одеси та області можуть повторно лишатися без світла, але вже не через екстрені відключення, а через аварії на розподільчих мережах,

– пояснили в компанії.

За їхніми даними, енергетики працюють цілодобово, щоб повернути світло. Вони також попросили мешканців:

з розумінням та терпінням поставитися до ситуації;

використовувати електрику дуже ощадливо.

Зокрема, включати одночасно тільки один електропристрій, програмувати їх на роботу вночі з опівночі до 6 ранку, не вмикати зовнішнє освітлення.

Атака росіян на Одещину: основне

17 листопада росіяни знову масовано атакували Україну своїми ракетами та дронами-камікадзе. За даними Повітряних сил ЗСУ, вороги вдарили по Україні 18 ракетами, а також іранськими "шахідами". Наша ППО збила 11 ракет та всі дрони-камікадзе.

Згодом стало відомо, що окупанти на Одещині поцілили в об'єкт інфраструктури. Окрім того, в Одесі вороги влучили в логічний об'єкт.

Відомо, що росіяни запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря, а також зі двох Су-30 – 6 ракет повітряного базування.

Окрім того, деякі люди 18 листопада навіть вийшли на мітинг в Одесі. Вони скаржились, що не мають світла третю добу та просили створити графіки, за якими вимикатимуть електрику.

Та ще після атаки глава Одеської ОВА Максим Марченко пояснював, що ситуація в області важка. На Одещині "вже відключили все, що можливо, але навіть цього не достатньо". Тому в Укренерго запровадили аварійні відключення електрики.

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