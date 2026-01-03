"Найбільший страх Путіна": як події у Венесуелі можуть вплинути на Кремль й Україну

Трамп заявив, що США завдали широкомасштабного удару по Венесуелі. У ході цієї операції був затриманий президент країни Мадуро.

США вже висунули звинувачення Мадуро. Про те, як ситуація у Венесуелі може вплинути на Україну та Росію спеціально для 24 Каналу розібрали експерти.

Як Кремль сприйме події у Венесуелі?

Політолог Петро Олещук розповів, що росіяни взагалі ніяк не відреагували на події у Венесуелі, хоча обіцяли це зробити ще до захоплення Мадуро. Путіна свого часу вразили розправи над Каддафі та Хусейном. Він постійно боявся, що з ним буде те саме. Щодо Каддафі він завжди говорив, що цього не можна було допустити.

Це найбільший страх Путіна. Насправді Путіну плювати на Мадуро, але формально вони партнери. Росія досить активно продавала Венесуелі зброю. Венесуела повністю підтримувала курс Росії. Мадуро підтримав так звану СВО. Тобто, Росія зараз втратила чергового союзника. За останні роки це вже ланцюговий процес: спершу Сирія, тепер Венесуела,

– зазначив політолог.

Він продовжив, що це буде відповідний сигнал Путіну. Цікаво подивитись, як Путін на це все відреагує. Путіна найбільше цікавить його життя, його безпека. Поки що Кремль узяв паузу. Навішати локшини Трампу щодо обстрілу резиденції Путіна не вийшло, тож тепер Росія й у Венесуельському питанні візьме тактичну паузу.

Як події у Венесуелі можуть вплинути на Україну?

Політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко зазначив, що в західного світу є консенсус щодо зміни політичного режиму у Венесуелі. Наврядчи ці події якось вплинуть на Україну, але оскільки офіційний Київ уже фактично є, а скоро юридично буде, частиною колективного Заходу, то для України це позитивна новина.

"Чим більше демократій встановиться у світі, тим краще для нас, адже ми теж демократія, яка бореться з диктаторським автократичним, більше навіть схожим на тоталітарний, режим. Офіційному Києву треба підтримувати дії президента США. Тим паче, що Євросоюз в особі Каллас уже теж висловив стриманий оптимізм щодо майбутнього Венесуели", – наголосив політичний консультант.

За його словами, ситуація у Венесуелі може розвиватись досить активно. Тим паче Колумбія вже зараз посилює свої кордони. Вона бачить для себе небезпеку в сенсі мігрантів. Аргентина підтримала дії США, а деякі інші гравці були досить скептичними, бо бояться, що з ними може відбутись те саме. Єдине, що рішення не було санкціоноване конгресом США, але в президента США є своя сильна виконавча влада.

На яку підтримку Венесуели може спромогтися Кремль?

Остапенко підкреслив, що Росія в цьому питанні нічого не зможе вдіяти, крім дипломатичних заяв, зокрема заяв Захарової у форматі "Ми дуже стурбовані, що відбувається, куди ж ви лізете". Це вже відбувалось на прикладі Ірану. Якщо навіть Іран, який розташований не так далеко від Росії, який надає технології для Шахедів не отримав підтримки від Кремля, то й тут буде лише риторична підтримка.

Росія немає сил і засобів, щоб змінити ситуацію. Мадуро вже не на території Венесуели. Я думаю, що в Китаю набагато більше важелів впливу на цю ситуацію, ніж у Росії. Однак заради Венесуели ризикувати торгівлею зі США Пекін навряд буде. Росія ж програла в Ірані, програла в Сирії, вже фактично програла у Венесуелі,

– підкреслив експерт із зовнішньої політики.

Як він зазначив, і свою основну велику війну в Україні Росія теж програє.

Яким буде результат атаки США на Венесуелу?

Військовий оглядач Денис Попович висловив думку, що Мадуро міг би попросити Путіна про допомогу. Утім велике питання, чим Путін міг би Мадуро допомогти. Хіба що поселити десь у центрі Москви, як Асада, який живе там тепер тихим життям і хоче стати офтальмологом для власного задоволення, бо грошей у нього достатньо, щоб жити у Москві.

"Я думаю, щось подібне могло статись із Мадуро. Тепер у Венесуелі може бути поставлений той режим, який буде вигідний Трампу, й це буде мати наслідки, зокрема, й для нафти. Якщо США заволодіють венесуельською нафтою, то ціни на нафту, на мій погляд, будуть ще меншими", – сказав військовий оглядач.

Він додав, що падіння цін на нафту у світі битиме по бюджету Росії.

