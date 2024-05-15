Наше завдання – не дати ворогу закріпитись, – Міноборони про ситуацію у Вовчанську

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін у середу, 15 травня, розповів про ситуацію поблизу Вовчанська. За його словами, росіяни намагаються закріпитися на північних околицях міста, чому активно протистоять ЗСУ.

Російська армія робить спроби зайти у Вовчанськ невеликими піхотними групами, а деякі з них – таки зайшли. Про це в ефірі телемарафону розповів Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.

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Окупанти у великій кількості гинуть на підходах до Вовчанська

За словами речника Міноборони, наразі завдання ЗСУ – знищувати ворога, не давати йому заводити більше сил у місто та залишити без можливості закріпитися. Російські військовослужбовці гинуть на підходах до міста у великій кількості.

Наші FPV-дрони та артилерія ефективно працюють. Коли вони (росіяни – 24 Канал) технікою підвозять піхоту, ця техніка знищується у доволі великій кількості,

– каже Дмитро Лазуткін.

Наразі до Вовчанська підтягнули ефективні та боєздатні підрозділи ЗСУ. Напрямком керує генерал Михайло Драпатий.

"Ясна річ, що ситуація непроста. Напруга залишається. Є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої. Тут треба сприймати це спокійно. Це – війна. Ворог нам намагається розтягнути фронт, десь зв'язати наші сили", – додав речник Міноборони.

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