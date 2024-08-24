Ворог посилив штурмові групи у Вовчанську: в ОТУ "Харків" розповіли про напружену ситуацію там
Джерело:ОТУ "Харків"
Росіяни посилюють штурмові групи у Вовчанську Харківської області. Ситуація там й досі залишаються напруженою, ворог не полишає спроб просування.
Напередодні місто обстріляли з важкої вогнеметної системи ТОС-1А Сонцепьок та РСЗВ. Наразі триває два бойових зіткнення у районі Вовчанська та Глибокого.
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Яка ситуація у Вовчанську
На Харківському напрямку обстановка залишається напруженою, Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ, контратакують та вживають заходів для посилення стійкості оборони,
– йдеться у зведенні.
За словами військових, противник посилив ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА у районі населеного пункту Глибоке, а також заводить додатковий особовий склад на передові позиції.
Водночас поблизу Лукʼянців ворог покращує систему звʼязку, провів заходи логістичного забезпечення. Продовжуються випадки відмов особового складу від виконання бойових та спеціальних завдань.
В районі Стариці противник провів заміну бойової охорони, проводить евакуацію втрат та здійснює заходи логістичного забезпечення.
"У Вовчанську російські окупанти продовжують активні штурмові дії, посилюють штурмові групи Здійснили обстріли районів міста з важкої вогнеметної системи ТОС-1А та РСЗВ", – додали там.
В ОТУ "Харків" зазначали, що у Вовчанську ворог посилив повітряну розвідку, проводить підготовку до штурмових дій. Російські окупаційні війська провели ротацію на передових позиціях поблизу Стариці.