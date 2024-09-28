Де росіяни намагаються закріпитися: Коваленко проаналізував ситуацію у Вугледарі

Ситуація на Вугледарському напрямку дуже складна. Місто може опинитися в оточенні. Російські загарбники продовжують штурмові дії у межах самого Вугледара.

Ворог мав можливість закріпитися у районі водоканалу – це південно-східна частина міста. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Використовуючи можливість через вулицю 13 десантників, вони намагаються закріпитися у напрямку політехнічного ліцею. А також зайти по провулках та вулицях вже вглиб багатоповерхової забудови", – пояснив він.

Однак українські захисники продовжують тримати оборону у Вугледарі. Вони не виходили з міста.

До слова, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зауважив, що якщо росіяни зможуть захопити Вугледар, то згодом це може закінчитися втратою півдня Донецької області. Після Вугледара проблеми можуть початися біля Курахового, а далі – можливі додаткові труднощі біля Покровська.

Ворог контролює перехрестя

Олександр Коваленко зазначив, що паралельно ведуться наступальні дії росіян з південного напрямку щодо Вугледара. Також росіяни намагаються просуватися із заходу з метою перерізання усієї логістики з Павлівки на Богоявленку. Вони вийшли на перехрестя дороги Павлівка – Богоявленка та траси 0532 та контролюють його.

Але станом на зараз вони не контролюють усі виходи з Вугледара на трасу Павлівка – Богоявленка. Не перерізано ту логістику, яка дозволить у разі небезпеки вивести з Вугледара підрозділи, гарнізони. У такий спосіб оточення Вугледара не відбулось. Але росіяни продовжують тиснути. Тут дійсно, найімовірніше, питання Вугледару – короткострокове,

– сказав військовий оглядач.

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Хто наступає на Вугледар

Як підкреслив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", біля Вугледара залучені ворожі підрозділи групи військ "Південь". До їхнього складу входять, зокрема, підрозділи 68-го армійського корпусу, які залучені у штурмових діях саме зі східної частини. Також це 39-та окрема мотострілецька бригада та підрозділи 430-го мотострілецького полку.

Також підрозділи 39-ї ОМСБр залучені і для перерізання тієї траси 051134 з Павлівки на Богоявленку. Саме вони форсували у південно-західному напрямку від Вугледара та мали можливість взяти під контроль фактично перехрестя логістичних артерій. Насамперед діють саме ці підрозділи,

– додав Коваленко.