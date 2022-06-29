Ворог нещадно б'є по Харкову та Миколаївщині: як минула ніч у регіонах

У ніч на 29 червня росіяни обстрілювали Харків з РСЗВ, під ворожим вогнем опинились виключно цивільні об'єкти. У Миколаєві росісйька ракета поцілили у жилу багатоповерхівку – є загиблі та поранені.

Про це те, як минула доба в регіонах, розповіли в Офісі Президента. Інформацію передали військові цивільні адміністрації.

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Ворог обстрілював прикордоння Сумщини

Протягом доби ворог активно гатив по прикордонню Сумської області. Найбільше постраждала Краснопільська громада: туди росіяни випустили 20 ракет "повітря-земля". Також армія агресора не припиняла артобстріли з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії, використовувала і кулемети, гранатомети, міномети.

На Великописарівську громаду безпілотники скидали вибухівку. Загинули 2 людей, ще 3 – дістали поранення.

По Криворізькому району росіяни стріляли з артилерії

Криворізький район ворог обстрілював з артилерії – постраждали 2 громади. На щастя, постраждалих немає.

На ранок рятувальники знайшли тіла 2 загиблих у Дніпрі – після ракетного удару по СТО. Рятувальну операцію завершено.

Харків обстріляли з РСЗВ

Російські окупанти обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню. У Шевченківському районі внаслідок вибуху виникло руйнування у будинку. Пожежі не було. Постраждала жінка, госпіталізована. А в Слобідському районі горів виробничий цех, її досі продовжують гасити, проте вже локалізували.

По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. Внаслідок обстрілу Циркунів загинули 2 людей, одна – поранена.

Актуально Великих руйнувань немає, – військова адміністрація про удар по території Криворізької ТЕЦ

Найбільш напружена ситуація – в Лисичанську

На Луганщині найбільш напружена ситуація – в Лисичанську. Російська армія наступає за напрямком Вовчоярівка – Верхньокам'янка. Головне мета агресора зараз оточити Лисичанськ.

Ворог також атакував у напрямку Спірного – це на самій адміністративній межі Луганщини та Донеччини. Проте окупантів змусили відійти ЗСУ.

На Донеччині – танки, артилерія, "Урагани" та "Гради"

На Донеччині ворог використовує весь арсенал озброєння: стрілецьку зброю, танки, артилерію, міномети, РСЗВ "Ураган", "Град" по всій лінії фронту. Під обстріл потрапили Слов'янськ, Бахмут, Новоукраїнка, Парасковіївка та Олександро-Калинове. Один цивільний загинув, ще 8 – постраждали. Зараз область – без газу, а також частково без води та електрики.

У Миколаєві ракетою вдарили по багатоповерхівці

З трагедії розпочався ранок в Миколаєві. Ракетою росіяни вдарили по багатоповерхівці. Станом на 8:20 ранку відомо про 3 загиблих та 5 поранених. Під обстріли потрапили і кілька громад області.

На Херсонщині вороги викрадають людей

Дуже складна ситуація – в Херсонській області, особливо це стосується районів біля кордону з сусідніми областями. У багатьох селах люди розповідають про ротацію російської армії. Окупанти хочуть поселитись у домах тих місцевих жителів, які виїхали з окупованої території. Війська агресора продовжують викрадати людей.

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Де ніч минула відносно спокійно:

на Волині,

на Закарпатті,

на Рівненщині,

в Івано-Франківській,

Львівській,

Чернівецькій,

Вінницькій,

Запорізькій,

Хмельницькій,

Тернопільській областях,

на Кіровоградщині,

Черкащині,

Одещині,

Полтавщині,

Чернігівщині,

Житомирщині,

Київщині.

Дивіться у відео: більше про ситуацію на фронті зі зведення Генштабу