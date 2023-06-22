Останній аргумент Росії: політолог припустив, чи здійснить ворог теракт на ЗАЕС

Наступ ЗСУ набирає обертів, але Росія наразі не збирається так просто прийняти поразку. Останнім аргументом країни-агресорки може стати ядерна зброя або теракт на Запорізькій АЕС.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олексій Кошель. На його думку, Росія сподівається на ядерну зброю не лише для розв'язання зовнішніх проблем, а й внутрішніх.

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"Росія може використати черговий терористичний акт або тактичну ядерну зброю, або провокацію з так званою "брудною бомбою", щоб просто відвернути увагу свого суспільства", – зазначив Кошель.

Чи застосує Росія ядерну зброю: дивіться відео

Оскільки Кремлю байдуже на власних громадян, його ядерні погрози можуть здійснитися.



Як уберегтися під час радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу

Захід боїться

Країни бояться ескалації, а тому тема можливих переговорів між Україною та Росією майже досягла свого апогею. Про це говорять у США, Франції, Німеччині. Заяви світових лідерів майже не відрізняються – мовиться про вдалий наступ ЗСУ як підставу для перемовин.

"Тепер на дипломатичному рівні, в інформаційному полі формуються можливі обриси переговорів. Я не виключаю, що Росія може спробувати використати останній аргумент – ядерну зброю", – вважає політолог.

Ядерний шантаж Росії: останні новини

Диктатор Владімір Путін практично загнаний у куток через внутрішні проблеми в Росії, події на Бєлгородщині, а також наступ ЗСУ на фронті. Від безвиході він вдається до звичного шантажу. У цьому йому допомагає білоруський колега Алєксандр Лукашенко.

Як відомо, Москва та Мінськ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн.

Крім того, підрив окупантами Каховської ГЕС унеможливив нормальний доступ води до охолоджувачів на Запорізькій АЕС. Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували один з охолоджувачів.

Непроста ситуація залишається й на "Кримському титані" в окупованому Армянську. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що росіяни готують провокацію на заводі, щоб звинуватити ЗСУ в екологічному тероризмі. У разі теракту можуть постраждати Крим, ще сім областей України, Туреччина, Росія.

Французький лідер Еммануель Макрон знову вирішив посадити Україну і Росію за стіл переговорів. Президент Франції сподівається на допомогу Китаю.