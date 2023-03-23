Я вже не можу дивитись на ваші реверанси Росії, – Данілов відповів МАГАТЕ щодо ЗАЕС

МАГАТЕ зробило заяву, що більше не розглядає створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що це принесе додаткові складнощі.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов наголосив, що Гроссі – дивна людина, адже терористи захопили ядерний об'єкт, який є вкрай критичним для великої кількості населення. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, при цьому Гроссі з усіма міжнародними інституціями, зокрема ООН, не знає, що з цим робити.

Дивіться також Створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС вже не розглядають: у МАГАТЕ пояснили рішення

Це повний абсурд

Данілов закликав пана Гроссі щось нарешті зробити, щоб терористи втекли з тієї території, тому що їм немає що там робити. Він наголосив, що окупанти вже поставили важку зброю в залах з реакторами.

Я вже не можу дивитись на ваші реверанси Росії. Не розумію, на що вони розраховують? Що ми погодимося віддати росіянам атомну станцію, щоб ми потім несли відповідальність за те, що вони там будуть вчиняти? Це повний абсурд,

– наголосив секретар Радбезу.

Він зауважив, що це українська територія і обладнання, українська АЕС. ООН разом з МАГАТЕ в цьому питанні мали б грати ключову роль стосовно того, що жодний ядерний об'єкт не може бути захоплений терористами.

Олексій Данілов про рішення МАГАТЕ щодо ЗАЕС: дивіться відео

Треба бути сильними

За його словами, для того, що окупанти поважали такі міжнародні організації, як МАГАТЕ, потрібно зробити 2 речі:

бути сильними;

діяти по тих законах, які у вас на сьогодні прописані.

"Але коли Росія ухвалює рішення не звертати увагу на жодні міжнародні закони та угоди, вважаючи, що у них є таке внутрішнє право, а весь світ спокійно спостерігає за всіма цими процесами. Якщо ви, шановні пані і панове будете мовчати, куди ж ми можемо з вами прийти?" – запитує Олексій Данілов.

Ситуація на Запорізькій АЕС: важливе