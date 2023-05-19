Справжній військовий форпост: яку зброю росіяни тримають на території ЗАЕС
Російські окупанти фактично перетворили Запорізьку АЕС у військову базу. Ворог розміщує там понад 2 тисячі окупантів та зброю.
Про це 24 Каналу розповіла експертка у сфері атомної енергетики Ольга Кошарна. За її словами, росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ.
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"ЗАЕС перетворили на справжню військову базу. Там побудовані фортифікаційні споруди, є вогневі позиції із зенітними системами на дахах, засоби радіоелектронної боротьби на території майданчика", – повідомила вона.
Критичне зменшення персоналу ЗАЕС
Кошарна зазначила, що 5 та 6 травня окупанти провели евакуацію мешканців Енергодару до Криму та Росії. З персоналу ніхто не евакуювався. Працівникам ЗАЕС забороняють спілкування, вони не мають ніяких телефонів. Ворог тисне психологічно.
Експертка у сфері атомної енергетики підкреслила, що персонал примусово змушують підписувати контракти. У квітні Росія заявляла, що вже у травні на ЗАЕС буде понад 4 тисячі працівників, насправді нема і 3 тисяч.
Критичне зменшення персоналу призвело до невиконання регламентних робіт, перевірки обладнання, яке має бути за графіком. Зруйновані логістичні ланцюжки постачання запасних частин. Ризики небезпеки зростають з кожним днем,
– наголосила вона.
Кошарна про ситуацію на ЗАЕС: дивіться відео
Нові "правила" на Запорізькій АЕС
- Росія продовжує запроваджувати нові жорстокі "правила" для персоналу ЗАЕС. Працівникам заборонили спілкуватися між собою під час роботи на станції. У такий спосіб Росія намагається приховати кількість техніки та замаскувати свої вогневі позиції.
- Відтепер під час роботи працівники мають весь час дивитися вперед, навіть простий погляд убік – суворо заборонений.
- Також заборонені будь-які переміщення територією ЗАЕС, окрім тих, які чітко визначили окупанти. Виходити за межі станції та просто на вулицю – суворо заборонено.
- Відомо, що раніше росіяни вже заборонили персоналу ЗАЕС користуватися мобільними кнопковими телефонами на робочих місцях.