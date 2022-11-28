МАГАТЕ зайняло принципову позицію, – Подоляк відповів, чи підуть росіяни із Запорізької АЕС

МАГАТЕ зайняло принципову проукраїнську позицію і вимагає від Росії, аби та залишила ЗАЕС. Крім того, МАГАТЕ наполягає на створенні демілітаризованої зони довкола станції.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, коли окупанти покинуть Запорізьку АЕС.

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План Росії не спрацював

Подоляк зазначив, що Росія обов'язково піде з ЗАЕС, адже МАГАТЕ зайняло проукраїнську позицію. Росія сподівалась, що зможе повторити історію з Кримом і на території АЕС, і на решті окупованих територій. Мовляв, вони туди прийдуть, обстріляють, пошантажують і всі виконають їхні вимоги.

Вони збирались ультимативно вимагати в МАГАТЕ визнати цей об'єкт юридично об'єктом "Росатому", завести туди російську команду, яка б займалась там виробничим процесом. Після цього за замовчуванням це б так і працювало,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

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МАГАТЕ зайняло принципову позицію

Він продовжив, що МАГАТЕ зайняло принципову проукраїнську позицію. Вона полягає в тому, що:

Ніякого "Росатому" на території ЗАЕС бути не може.

Там не може перебувати будь-яка інша не юридична команда, тобто не українська, яка буде опікуватись виробничим процесом.

Вивести з цієї території військових, зокрема російські РСЗВ, міномети та зробити конкретну демілітаризовану зону 10 – 15 кілометрів навколо станції.

"Це загалом не дуже влаштовує росіян, та підтримки щодо своїх ескалаційних планів на ЗАЕС вони ніде не мали. З іншого боку, ситуація на фронтах нині така, що Росія лише борди може поставити, мовляв, вона тут назавжди. У військовому плані вона може чекати цікавих подій у Запорізькій області, тому вже й розпочала підготовку до "від'ємного" наступу", – наголосив Подоляк.

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