Росія готує провокацію на ЗАЕС: Жданов попередив про серйозну загрозу

Російські окупанти не планують покидати територію Запорізької АЕС, про що раніше з'являлася інформація. Вони готують провокації на об'єкті.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. За його словами, Росія добровільно ніколи не піде із території Запорізької АЕС. Окупантів потрібно звідти вибивати.

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Росіяни готують провокацію на ЗАЕС

Як наголосив Жданов, упродовж кількох тижнів періодично з'являлася інформація нібито Росія готова покинути ЗАЕС. Вони навіть прийняли делегацію МАГАТЕ, які намагаються домовитися про передачу об'єкта або Україні, або самій організації.

Начебто Захід знайшов методи тиску на окупантів. Це – замороження будівництва двох атомних об'єктів в Угорщині та Туреччині. Однак сьогодні з'явилася інформація від Енергоатома про нові можливі провокації від окупантів.

Жданов розповів про провокацію, яку окупанти можуть готувати на ЗАЕС: дивіться відео

Сьогодні є нова інформація від Енергоатома, що окупанти готують чергову провокацію на ЗАЕС. Вони завезли на територію станції кілька РСЗВ "Град" та розмістили їх поблизу 6 енергоблоку. Поруч є сухе сховище відпрацьованого ядерного палива,

– зазначив Жданов.

Він припускає, що російські окупанти можуть вдарити по цьому сховищу з артилерії і звинуватити Україну. Це може спричинити радіоактивне забруднення територію.

Окупанти готують провокації на ЗАЕС