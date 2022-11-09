Окупанти "отримують на горіхи" від ЗСУ: під Енергодаром знищили три вогневі позиції росіян

Днями українські військові добряче "потріпали" окупантів на тимчасово окупованому Запоріжжі. Вдалося знищити цінну техніку росіян.

Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, ЗСУ вдалося знищити ворожу пускову установку С-300 під Бердянськом.

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Добряче насипали під Бердянськом та Енергодаром

Як розповів кореспондент, за минулу добу Збройним Силам України вдалося розгромити колону окупантів під Бердянськом. Також точні влучання були і під Токмаком.

Є непідтверджена інформація від нікопольців про удари по окупантах під Енергодаром. Там вдалося знищити три вогневі позиції ворога установки РСЗВ "Град", "Ураган", гаубицю Д-30 та дві машини з боєкомплектом.

Окупанти стріляють не з самого Енергодара, а виїжджають в навколишні села, щоб зробити залпи. Минулого вечора вони близько 22:00 вдарили в бік Нікополя. Близько опівночі ЗСУ відповіли. Згодом окупанти знову влучили в одну з громад під Нікополем. Там десятки поруйнованих будинків та перебита електрика і газ,

– зазначив кореспондент.

Крім того, є підтверджена інформація, що під Мелітополем вдалося накрити штаб російських окупантів. Вони розмістили його у церкві неподалік від міста.

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Додамо, українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Станом на 9 листопад загарбники втратили 77 950 живої сили. А за минулу добу ще 780 окупантів поїхали на "концерт до Кобзона".

Також вже вдалося знищити 2801 ворожий танк, 5666 бойових броньованих машин, 1802 артилерійські системи, 393 одиниці реактивних систем залпового вогню, 205 засобів ППО, 278 літаків та 260 гелікоптерів. Більше статистики дивіться за посиланням.