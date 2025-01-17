На Запоріжжі росіяни шукають "диверсантів", – ЦНС

Росіяни на тимчасово окупованих територіях намагаються убезпечити себе. Вони посилюють заходи для протидії "диверсантам".

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни збільшили кількість перевірок. Про це пише 24 Канал із посиланням на Центр національного спротиву.

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Прибули додаткові сили

Крім цього, на підконтрольній ворогу території обмежили вільне пересування місцевого населення.

До прикладу, росіяни збільшили кількість блокпостів в населених пунктах вздовж лінії бойового зіткнення. Також у регіоні збільшилась кількість представників росгвардії. Саме вони проводять вибіркові перевірки.

Противник боїться, що інформацію щодо їхнього розміщення в житлових кварталах передадуть Силам оборони.

Водночас наголошуємо на безпеці мешканців тимчасово окупованої Василівки,

– мовиться в повідомленні.

У ЦНС закликали за можливості покинути громаду на період можливого загострення бойових дій.

Раніше писали, що у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області, ймовірно, уразили пункт базування росіян, розташований у підвалі триповерхової будівлі. Партизани опублікували відео зсередини будівлі, на якому видно руїни та особисті речі окупантів. Втрати ворога поки що невідомі.