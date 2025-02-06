Росія відмовилася проводити ротацію інспекторів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: яку причину назвали

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 3 лютого прибув до Києва. Мала відбутися ротація інспекторів МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, однак Росія відмовилася її проводити.

Росіяни заявляють, що "не можуть забезпечити безпеку інспекторів під час цієї ротації". Кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя пояснив, що це може означати.

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Росія зірвала інспекцію

Кореспондент зазначив, що інспекторів МАГАТЕ завжди передавали російській стороні у районі села Кам'янське, контроль над яким розділений навпіл між росіянами і українцями річкою Янчекрак. Там розташований зруйнований міст автомобільної дороги Харків – Сімферополь. На цьому мості переходили інспектори на бік росіян.

Наскільки відомо, за останній час українці просунулися у Кам'янському. Мовляв, росіяни тепер побоюються, кажуть: "Ми не можемо забезпечити безпеку цих інспекторів". І зірвали цю нову інспекцію,

– сказав він.

Відомо, що росіяни раніше вже заявляли про те, що хочуть, аби інспектори МАГАТЕ заїжджали не з України, а з Росії, і потім через окуповану Росією територію на Запорізьку АЕС. На це Міжнародне агентство з атомної енергії не погодиться.

"Вони знову, мабуть, підводять до цієї ситуації, що "українці агресивні, через Росію поїдемо". Я здогадуюся, що не поїдуть через Росію інспектори МАГАТЕ. Подивимося найближчими днями, як ця ситуація "розрулиться", – додав кореспондент 24 Каналу.

Нагадаємо, під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія взяла у заручники двох українських енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Заручників кинули за ґрати, тому що нібито у них був якийсь український контент і їхні телефони. Гендиректор МАГАТЕ пообіцяв зробити все, "щоб покращити ситуацію", та додав, що планує дуже скоро відвідати ЗАЕС та сподівається продовжити роботу там. Також український лідер повідомив, що Україна планує обговорити питання роботи ЗАЕС на першій же дипломатичній зустрічі з Росією.