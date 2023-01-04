Розправи над українцями та фосфорні снаряди: яка ситуація на окупованому Запоріжжі

Росіяни знущаються з цивільних на окупованих територіях. Зокрема, на Запоріжжі окупанти змушують людей на камеру вибачатися за проукраїнську позицію.

Про це 24 каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, росіяни розповсюджують у телеграм-каналах відеозаписи, на яких українці нібито зізнаються у співпраці з українськими спецслужбами.

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Майже 1 тисяча жителів Мелітополя побували у полоні росіян

Федоров наголосив, що не треба вірити таким відео. Адже, ймовірно, певні речі сказані під примусом російських військових. За словами Федорова, за 10 місяців окупації майже 1 тисяча мелітопольців потрапили у полон ворога.

Коли людину забирають у полон, то її змушують говорити на камеру різні речі. Тому коли ми бачимо у пабліках такі відео, то все сказане на них не відповідає дійсності,

– зазначив мер Мелітополя.

Федоров додав, що росіяни – майстри пропаганди та фейкових новин. Поширюючи такі відео, окупанти намагаються залякати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях.

Іван Федоров розповів, що відбувається на окупованій території Запоріжжя: дивіться відео

Окупанти шукають українських активістів та обмежують свободу пересування

Як зазначив мер Мелітополя, ситуація на тимчасово окупованій території Запорізької області дуже складна. Загарбники активно посилюють терор проти мирних мешканців.

Зокрема, росіяни недавно створити новий телеграм-канал, за допомогою якого намагаються виявити людей з проукраїнською позицією. Також росіяни "полюють" на українців у закритих телеграм-каналах, які створили мешканці тимчасово окупованих територій.

Наші люди стають мішенню для того, щоб їх ув'язнювали, забирали у комендатуру. Або ж російські військові просто можуть чинити розправи,

– зазначив Федоров.

Він додав, що також окупанти обмежують свободу пересування для цивільних. Переміщуватися між населеними пунктами можливо лише зі спеціальною перепусткою, яку потрібно отримати у комендатурі.

Як можна виїхати з окупованої території Запорізької області

Як розповів мер Мелітополя, зараз люди активно шукають можливості виїхати з окупованих територій. Зокрема, причиною цього стали новини про плани росіян оголосили нову хвилю мобілізації. Однак окупанти обмежують виїзд.

У вересні через Василівку до Запоріжжя щодня виїжджали близько 1 тисячі людей. Поступово ця цифра скорочувалася. А за останні 3 тижні через Василівку змогли виїхати лише 3 людини,

– наголосив Федоров.

Він додав, що зараз існує 2 основних шляхи для евакуації з окупованої території Запорізької області.

Перший варіант – виїжджати через тимчасово окупований Крим і потім через Росію до країн ЄС або Грузії. За словами Федорова, цей шлях може зайняти до 5 діб. Також росіяни на своєму кордоні з незрозумілих причин можуть розвертати автомобілі українців.

Другий шлях також пролягає через Крим. У такому випадку люди доїжджають до найближчого аеропорту у Росії і звідти вирушають літаком до Молдови або Туреччини.

Росіяни застосовують фосфорні боєприпаси на Запоріжжі

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, які розташовані неподалік окупованих територій. Як зазначив Федоров, росіяни застосовують всі можливі боєприпаси і цілеспрямовано атакують цивільне населення. Головна мета таких дій – залякати цивільних.

Зокрема, російські військові обстрілюють Гуляйполе Запорізької області фосфорними снарядами.

"Що стосується фосфорних боєприпасів, то росіяни використовують їх з 2-го місяця повномасштабного вторгнення в нашу державу і продовжують це робити", – сказав мер Мелітополя.

Що ще відбувається у Запорізькій області: коротко

Упродовж останніх днів Збройні Сили України наростили інтенсивність ударів по позиціях загарбників на Запоріжжі. Крім того, колаборанти починають все активніше виїжджати з тимчасово окупованих територій цього регіону.

Як зазначив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, в росіян триває перегрупування військ на Запорізькому напрямку. Вони побоюються удару ЗСУ по Мелітополю. Це для них, як вважає Арестович, страшний сон.

Російські загарбники продовжують чинити терористичні дії на окупованих ними територіях. Так, у Запорізькій області вони обмежили вільне пересування місцевих жителів.

Фосфорні боєприпаси дозволені до застосування лише на військових об'єктах. Відповідно до Міжнародної конвенції про конкретні види звичайної зброї, біля населених пунктів їх застосовувати не можна.