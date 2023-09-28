Сподіваються на погоду: яку тактику використовують росіяни на Запорізькому фронті

Українські захисники продовжують боротьбу з російськими окупантами. Ворог намагається переміщувати свої підрозділи зі сходу на південь, але це не дає йому результатів.

Про ситуацію, зокрема, на Запорізькому напрямку 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, яку роль можуть зіграти погодні умови в українському контрнаступі.

Читайте також Вагнерівці повернулися на фронт: у ЗСУ розповіли, скільки найманців воює на Сході

Наступ ЗСУ

Росіяни переміщують свої підрозділи, аби компенсувати втрачений потенціал на певних позиціях. Зокрема, з Луганської області перекинули певну групу військ на Запорізький напрямок, відзначив Коваленко. Два ворожі полки майже за 2 тижні втратили наступальний потенціал біля Новопрокопівки, Вербового, Очеретуватого.

"Ці підрозділи переміщувалися з Луганщини для того, щоб оточити наш плацдарм в цьому запорізькому трикутнику і створити, як вони (росіяни – 24 Канал) говорять, "котьол". Його створити не вдалося. Замість цього втратили боєздатність підрозділи 76-ї, а була ще 7-а десантно-штурмова дивізія. Вони 19 вересня залишилися досить зненацька без більшості офіцерів середньої ланки і не тільки", – додав військовий оглядач.

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивитись відео

Загалом окупанти намагаються заповнити Запорізьку область максимальною кількістю людського ресурсу, який у них є. Але не з метою ефективної оборони, а щоб гальмувати український наступ.

Росіяни намагаються загальмувати наш наступ, щоб почалися несприятливі погодні умови – зливи, мороз, і вони сподіваються на погоду. А не на свою армію,

– підкреслив Олександр Коваленко.

Натомість українські Сили оборони залежать від погоди частково. Зокрема, мовиться безпосередньо про локації, на яких українські бійці розташовуватимуться на момент настання цих самих несприятливих умов.

"У Запорізькій області є 3 локації – одна м'яко кажучи нам невигідна. Інша – 50/50. І є та, де погодні умови не впливатимуть на темпи нашого просування", – додав військовий оглядач.

Ситуація на фронті: останні новини