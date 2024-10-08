Після окупації Вугледара: куди та з чим рухаються росіяни через Маріуполь

Окупанти почали перекидати з Росії велику кількість вантажівок та інженерної техніки із лісоматеріалами для облаштування оборонних фортифікацій на окуповані території. Таку активність ворог розвинув одразу після окупації Вугледара.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, наголосивши, що російські інженерні підрозділи рухаються через Новоазовськ та Нікольське Маріупольської громади – у бік Вугледара. До слова, голова оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії Тоомас Вялі пояснив, чому українські війська були змушені відійти з Вугледара.

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Мають міцно тримати Вугледар

Перше, що зробили росіяни, коли взяли під контроль Вугледар, за словами Андрущенка, – почали рити оборонні укріплення.

Це означає, що там вони тепер будують першу лінію оборони. Росіяни їдуть у достатньо великі кількості, везуть деревину, кругляк, який зазвичай використовують для побудови бліндажів,

– пояснив він.

Крім того, інсайдери повідомляють, що є замовлення на один із заводів з виробництва бетону в Маріуполі на виготовлення "зубів дракона". Тому зрозуміло, як зазначив радник міського голови Маріуполя, що з Вугледарської агломерації росіяни збираються робити потужну фортифікацію.

"Це противнику потрібно робити, тому що враховуючи те, що йому дає контроль над Вугледаром, він триматиме його якомога міцніше, і намагатиметься це зробити насамперед укріпленнями", – зауважив Андрющенко.

Формують новий ударний кулак

Водночас ворог з середини серпня достатньо інтенсивно перекидає сили з Росії на окуповані території – переважно у Пологівський та Розівський райони, що у Запорізькій області. Останнім часом росіяни також рухаються у бік Бердянська. Звідси розмови про загрозу наступу ворога в районі Роботиного – в напрямку на Оріхів.

Якщо раніше ворог формував ударний кулак на Вугледарському напрямку, то зараз накопичення сил відбувається тут з такою ж інтенсивністю, як на початку просування до Вугледару,

– наголосив він.

Росіяни рухаються здебільше у військових вантажівках, на яких перевозять живу силу і боєкомплект. Військову техніку вони пересувають в години, коли це складно зафіксувати. Примітно, що вантажівки рухаються навіть без тактичних маркувань.

Це означає, що, імовірно, вони приїжджають до місця постійного базування, а потім вирішується, на якому напрямку вони будуть брати участь в бойових діях,

– відзначив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що за словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, росіяни здійснюють перегрупування та доукомплектування підрозділів на Запорізькому та Времівському (на стику між Запорізькою та Донецькою областями) напрямках. Мета противника, можливо, відтягнути українські сили та максимально розтягнути лінію нашої оборони.

Що відбувається на Запорізькому напрямку: дивіться на карті