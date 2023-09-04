Прорубали проходи в мінних полях: чи вдасться ЗСУ пройти другу лінію оборони швидше, ніж першу

Українські сили прорвали першу лінію оборони окупантів на Запорізькому напрямку. Наразі триває зачистка територій між двома оборонними лініями противника.

Аналітики припускають, що ймовірно друга лінія оборони ворога може бути менш складною порівняно з першою, й Сили оборони зможуть пройти її швидше. Однак військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що не варто тішитися такими ілюзіями та покладатися на слабкість оборонної системи загарбників.

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Мають намір рухатись до Токмака

За даними командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського окупанти зосередили увагу на укріпленні першої лінії оборони. Ця ділянка була більш щільно замінована. А решту зусиль ворог використав для облаштування двох наступних ліній оборони.

Зараз маємо повідомлення, що українські сили пройшли першу лінію оборони та прорубали проходи в мінних полях. І росіяни зараз почали мінувати наступні дві лінії оборони,

– зазначив військовий оглядач.

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А тому сподіватися, що ми пройдемо другу та третю лінії укріплень дуже швидко, не варто.

"Хоча, за інформацією українських бійців, які займаються прориванням другої лінії, мінування її та наступних шарів оборони трохи слабше. А тому є надія, що вдасться пройти їх швидше – ближче до Токмака та далі до моря", – пояснив Денис Попович.

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В американському Інституті вивчення війни зазначили, що Сили оборони ймовірно прорвали першу лінію оборони ворога. Вона є найбільш підготовленою порівняно з наступними.

Аналітики, посилаючись на командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського, зазначають, що оскільки друга лінія оборони ворога може бути слабшою, ніж перша, українські захисники можуть подолати наступні укріплення противника швидше.

За словами Тарнавського, ЗСУ просунулися до "чергової серії підготовлених російських оборонних позицій" поблизу Роботиного. Він зауважив, що російські джерела вважають, що "ці позиції є першим, а не другим оборонним шаром у багатоешелонованій обороні російської армії на Півдні України".

Також командувач наголосив, що окупанти "витратили 60% свого часу та ресурсів" на спорудження оборонних ліній, які наші захисники вже прорвали. А на кожну з двох наступних ліній оборони – лише по 20%.

В Інституті вивчення війни теж підтверджують, що ймовірно росіяни не проводили таке ж саме складне підготування наступних оборонних шарів, в порівняння з першим. Особливо це стосується щільності мінних полів.