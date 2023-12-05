З Токмака часто надходять гарні новини: туди завітала чергова "бавовна"
На тимчасово окупованій території Запорізької області постійно лунають вибухи. Зокрема, 5 грудня було гучно в Токмаку.
Журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва розповіла подробиці 24 Каналу. Вона висловила сподівання, що захисники влаштують пекельну зиму для російських окупантів.
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"Повідомляли про чотири гучні вибухи. Що саме в них палає, наразі не знаємо. Звісно, ми це дізнаємось уже від наших офіційних структур", – зазначила Сисоєва.
Якщо ж читати російські пабліки, у них там буде або "хлапок", або "задимлєніє". Росіяни будь-якими способами намагаються приховати свої втрати.
Ситуація на Запорізькому напрямку напружена
Російські окупанти намагаються відвоювати втрачені території та постійно атакують українські позиції. Для цього ворог постійно підвозить техніку й живу силу, а також посилює укріплення.
Однак захисники міцно стоять на позиціях і відбивають усі ворожі атаки. Крім того, завдають удару у відповідь.
Останніми днями з Токмака постійно надходять дуже гарні новини. Ми розуміємо, що це стратегічний пункт для наших Збройних сил. Його називають "воротами" до деокупації наших земель (Запорізької області – 24 Канал),
– наголосила Сисоєва.
Що відбувається на Запорізькому напрямку: останні новини
- У The Washington Post написали, що Роботине планували звільнити за 3–4 дні. Однак погоджений з американськими колегами план був недосконалий і недооцінив підготовку російських окупантів. Тому село звільняли близько трьох місяців.
- Натепер це вклинювання в російську оборону загрожує оточенням українських сил. Тому важливо розширювати виступ, постійно просуваючись. Якщо він стане статичним, його буде зручніше атакувати ворогу.
- На окремих ділянках фронту російські окупанти вибудували надзвичайно потужні укріплення, які нагадують тунелі ХАМАС у Секторі Гази. Однак з достатньою кількістю зброї захисники зможуть їх подолати.