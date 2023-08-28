ЗСУ вже розбивали ці "елітні війська": як окупанти намагаються врятувати ситуацію на Запоріжжі

Окупанти перекидають свої так звані "елітні війська" на Запорізький напрямок, щоб спробувати зупинити активне просування українських сил.

Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що у росіян "елітною" залишилась зокрема 76-та десантна дивізія, яку вони постійно пересувають з лівого флангу на правий. І це свідчить про нестачу у противника резервів на оперативно-стратегічному та стратегічному рівнях.

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Намагаються "заткнути дірки"

Раніше полки 76-ї десантної дивізії перебували під Кремінною, а зараз їх перекидають в Запорізьку область для "гасіння пожежі".

В окупантів на цьому напрямку склалась критична ситуація в обороні, яка поступово сиплеться. Адже українські сили дуже тиснуть на ворога на Запоріжжі. Саме тому росіяни намагаються "заткнути дірки" своїми так званими "елітними" військами,

– наголосив військовий експерт.

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З російських військ десантні дивізії найбільш боєздатні, тому що комплектуються мобілізованими, які проходили військову службу в повітряно-десантних військах, та тими, які воювали в "гарячих точках". Крім того, їх збирають по всій Росії, щоб більш-менш підтримати боєздатність цих військ.

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"Водночас та сама 76-та дивізія була спочатку пошматована ЗСУ на правому березі Дніпра в районі Херсону. Потім вони її били поблизу Кремінної, згодом – під Бахмутом. А зараз її перекидають на Мелітопольський напрямок для того, щоб врятувати ситуацію", – зауважив Олег Жданов.

Що відбувається на Запорізькому напрямку

Протягом минулого тижня ЗСУ мали успіх на цій ділянці фронту та увійшли у село Роботине, а згодом звільнили його.

Зараз українські сили просуваються у напрямках Новопрокопівки та Вербового. А також відбувається рух у бік Токмака.

Також активні дії відбуваються поблизу Бахмута, де Сили оборони наступають на південному фланзі міста. А також тиснуть на окупантів у Кліщіївці. Крім того, наші захисники просунулись на околицях Андріївки.

Водночас в американському Інституті вивчення війни зазначили, що ЗСУ мають значні тактичні успіхи на Запорізькому напрямку. Нині вони просунулись через найбільш укріпленні оборонні позиції росіян.

Крім того, глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зауважив, що Сили оборони проходять саме через основний комплекс оборонних ліній окупантів.