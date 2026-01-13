Ситуація на правому березі Києва погіршилась до рівня лівого, – YASNO

В YASNO розповіли, яка ситуація в Києві після останніх атак. Там нагадали, що в столиці діють екстрені відключення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Коваленка.

Яка ситуація зі світлом у Києві?

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів про актуальну ситуацію.

Все місто знаходиться в екстрених відключеннях. Якщо дуже спрощувати, то ситуація на правому березі погіршилась до рівня лівого берега,

– написав він.

Також Коваленко закликав киян подавати реальні заявки, оскільки зараз "дуже багато аварій і хочеться, щоб ресурс використовувався там, де він реально потрібен".

"Велика кількість заявок іде на мережі про проблеми зі світлом. Треба розуміти, що ресурс бригад обмежений. І виходить так, що приблизно 70% виїздів – це умовно хибні. Тобто люди роблять заявки, через те, що світла менше, ніж очікували. Або проблеми на будинках. І тільки 30% – це реальні проблеми, де треба втручання бригад мереж", – написав гендиректор YASNO.

Що зі світлом у Києві після атак?