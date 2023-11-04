Бачили, як готувався наступ: у ЗСУ пояснили ситуацію на Лимансько-Куп'янському напрямку

Впродовж місяця на Лимансько-Куп'янському напрямку ведуться активні бойові дії. Ситуація напружена, проте повністю контрольована Збройними Силами України.

Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, зауваживши, що до наступальних дій на цьому напрямку окупанти готувалися три місяці, зокрема, підтягували резерви.

Зверніть увагу Ворог не дає спокою Авдіївці, напади на інших напрямках: карта бойових дій 4 листопада

Робота комплексна

Активні бойові дії на Лимансько-Куп'янському напрямку тривають щоденно, особливо у районі Синьківки та Іванівки у Харківській області. Як зазначив Фітьо, українські військові не сиділи, склавши руки, а готувалися до наступу ворога, укріплювалися і підтягували свої резерви.

За минулу добу з противником було 12 бойових зіткнень та 19 авіаударів. Кількість авіаударів збільшилася, для цього були сприятливі погодні умови. Окупанти застосували 18 дронів-камікадзе та здійснили 532 обстріли артилерією, РЗСВ, мінометами різних калібрів. Попри це, росіяни втратили впродовж минулої доби 140 солдатів.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Протягом останнього тижня ворог наростив використання важкої техніки. За минулі дві доби знищено 10 танків та 10 бойових броньованих машин.

Росіяни не полишають спроб наступати. Не виходить з піхотою штурмувати наші підрозділи, тому долучають техніку,

– мовив начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ.

Крім цього, у тилу росіяни активно проводять роботу з місцевим населенням, щоб виявити зв'язки з неокупованою частиною України. У людей перевіряють телефони.

"Робота комплексна й на цьому ворог не збирається зупинятися. Але шансів й стратегічних можливостей у загарбників на даному напрямку немає", – наголосив Фітьо.

Чому росіяни збільшили кількість авіаударів на Лимансько-Куп'янському напрямку: дивіться відео

Ситуація у районі Бахмута

Росіяни також активізувалися на Бахмутському напрямку. Раніше окупанти були в обороні, проте зараз загарбники намагаються відбити втрачені позиції, які зайняли ЗСУ.

Минула доба відзначилася 12 бойовими зіткненнями у районі Богданівки, Хромового, Кліщіївки та південніше від Бахмута. Росіяни здійснили один авіаційний удар та застосували 22 безпілотники,

– додав Фітьо.

Ворог здійснив 631 обстріл з артилерії, мінометів та РСЗВ. Українські захисники ліквідували 90 окупантів. Також Сили оборони знищили 18 зразків військової техніки серед них 2 бойових БМП та 3 РСЗВ БМ-21 “Град”.

Ситуація на фронті: останні новини