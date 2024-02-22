Це говорить багато про що, – у ВМС пояснили, чому Росія перестала застосовувати "Калібри"

Попри наявність в Чорному морі російських кораблів з "Калібрами", вороги практично не використовують крилаті ракети для ударів по Україні. У ВМС пояснили, чому окупанти перестали їх застосовувати.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ, що у Росії проблеми з військовою логістикою.

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Росіяни обходять Крим десятою дорогою

Дмитро Плетенчук зазначив, що завантажити "Калібрами" кораблі можна в Криму, однак росіяни останнім часом обходять півострів десятою дорогою.

Як ми бачимо, протягом довгого часу вже вони не використовували носії крилатих ракет. Єдиний підтверджений залп, чотири ракети з фрегата "Адмірал Макаров" був після знищення "Цезаря Кунікова". Це такий акт відчаю, не могли вони промовчати в цій ситуації. Але маючи на борту теоретично вісім ракет, він використав тільки чотири. Це теж говорить багато про що,

– сказав Плетенчук.

Ворог залишився без третини кораблів у Чорому морі

Плетенчук пояснив, що на військовій базі "Новоросійськ" росіяни не можуть завантажити кораблі балістичними ракетами. Для цього потрібна лише база "Севастополь".

Агресор прекрасно розуміє ситуацію вже досить давно. Тому вживає відповідних заходів, таких як розосередження корабельно-катерного складу, зміна пунктів базування, періодична передислокація кораблів між пунктами базування, насамперед Новоросійськ, Сочі, Туапсе,

– сказав речник ВМС.

Капітан уточнив, що Росія в Чорному морі залишилася без третини кораблів, тож дозавантажувати носії немає сенсу, адже вони їх не використовують у повному обсязі.

Станом на ранок 22 лютого в Чорному морі 1 російський корабель, а в Азовському морі – 1 ворожий корабель. Також в Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет.