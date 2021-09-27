Ситуація дуже складна, – політолог про призначення нового канцлера Німеччини

27 вересня 2021 , 19:15
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Джерело:

24 канал

Нового канцлера у Німеччині оберуть через кілька тижнів, потім він сформує уряд. Наразі ситуація з визначенням результатів – досить складна.

Тому варто чекати дуже довгих переговорів. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Ігор Ейдман.

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Ейдман: Будуть непрості переговори

За його словами, найбільше шансів на перемогу – в лідера соціал-демократів Олафа Шольца.

Ситуація – дуже складна. Будуть довгі, непрості переговори,
– наголосив Ейдман.

Він зауважив, що, найімовірніше, коаліція буде трьохпартійна. Є 2 варіанти:

  • соціал-демократи – з двома "середніми" партіями "Вільна демократична партія" і "Зелені";
  • християнські демократи – з тими ж політичними силами.

Політолог пояснив, що наразі "ключ" – в руках так званих "середніх" партій, які завжди були на другому плані. Залишається запитання, чи зможуть вони між собою домовитись і з ким захочуть більше співпрацювати.

До речі! Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україну більше цікавить коаліція, ніж ім'я канцлера.

В Лашета є шанс

Попри те, що в Шольца – найбільше шансів стати канцлером, у лідера християнських демократів Арміна Лашета теж є шанс. Він переможе, якщо 2 "середні" партії захочуть співпрацювати.

"Все вирішать багатоденні, якщо не багатомісячні, переговори між 4 гравцями – двома передовими партіями і двома "середніми", – сказав Ейдман.

Політолог прокоментував вибори в Німеччині: дивіться відео

Результати виборів у Німеччині

  • На виборах в Німеччині вперше за багато років перемогла не партія Ангели Меркель.
  • Понад чверть голосів виборців – у соціал-демократів. На другому місці – християнські демократи, які мають майже 20%.
  • "Зелені" здобули майже 15% голосів. Високі бали підтримки здобули також "Вільна демократична партія" – 11,5% та праворадикали "Альтернатива для Німеччини" – понад 10%. 
Автор: Анастасія Мигидюк