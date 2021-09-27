Ситуація дуже складна, – політолог про призначення нового канцлера Німеччини

Нового канцлера у Німеччині оберуть через кілька тижнів, потім він сформує уряд. Наразі ситуація з визначенням результатів – досить складна.

Тому варто чекати дуже довгих переговорів. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Ігор Ейдман.

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Ейдман: Будуть непрості переговори

За його словами, найбільше шансів на перемогу – в лідера соціал-демократів Олафа Шольца.

Ситуація – дуже складна. Будуть довгі, непрості переговори,

– наголосив Ейдман.

Він зауважив, що, найімовірніше, коаліція буде трьохпартійна. Є 2 варіанти:

соціал-демократи – з двома "середніми" партіями "Вільна демократична партія" і "Зелені";

християнські демократи – з тими ж політичними силами.

Політолог пояснив, що наразі "ключ" – в руках так званих "середніх" партій, які завжди були на другому плані. Залишається запитання, чи зможуть вони між собою домовитись і з ким захочуть більше співпрацювати.

В Лашета є шанс

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив , що Україну більше цікавить коаліція, ніж ім'я канцлера.

Попри те, що в Шольца – найбільше шансів стати канцлером, у лідера християнських демократів Арміна Лашета теж є шанс. Він переможе, якщо 2 "середні" партії захочуть співпрацювати.

"Все вирішать багатоденні, якщо не багатомісячні, переговори між 4 гравцями – двома передовими партіями і двома "середніми", – сказав Ейдман.

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