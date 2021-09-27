Ситуація дуже складна, – політолог про призначення нового канцлера Німеччини
Джерело:24 канал
Нового канцлера у Німеччині оберуть через кілька тижнів, потім він сформує уряд. Наразі ситуація з визначенням результатів – досить складна.
Тому варто чекати дуже довгих переговорів. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Ігор Ейдман.
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Ейдман: Будуть непрості переговори
За його словами, найбільше шансів на перемогу – в лідера соціал-демократів Олафа Шольца.
Ситуація – дуже складна. Будуть довгі, непрості переговори,
– наголосив Ейдман.
Він зауважив, що, найімовірніше, коаліція буде трьохпартійна. Є 2 варіанти:
- соціал-демократи – з двома "середніми" партіями "Вільна демократична партія" і "Зелені";
- християнські демократи – з тими ж політичними силами.
Політолог пояснив, що наразі "ключ" – в руках так званих "середніх" партій, які завжди були на другому плані. Залишається запитання, чи зможуть вони між собою домовитись і з ким захочуть більше співпрацювати.До речі! Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україну більше цікавить коаліція, ніж ім'я канцлера.
В Лашета є шанс
Попри те, що в Шольца – найбільше шансів стати канцлером, у лідера християнських демократів Арміна Лашета теж є шанс. Він переможе, якщо 2 "середні" партії захочуть співпрацювати.
"Все вирішать багатоденні, якщо не багатомісячні, переговори між 4 гравцями – двома передовими партіями і двома "середніми", – сказав Ейдман.
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Результати виборів у Німеччині
- На виборах в Німеччині вперше за багато років перемогла не партія Ангели Меркель.
- Понад чверть голосів виборців – у соціал-демократів. На другому місці – християнські демократи, які мають майже 20%.
- "Зелені" здобули майже 15% голосів. Високі бали підтримки здобули також "Вільна демократична партія" – 11,5% та праворадикали "Альтернатива для Німеччини" – понад 10%.