Сів у маршрутку і поїхав: у Херсоні сотні людей розшукували 6-річного Давида

У Херсоні 27 вересня зник 6-річний Давид Кузнєцов. Інформація про пошуки сколихнула мережу. Як виявилось згодом, хлопчик просто вирішив поїхати сам на маршрутці, бо любив фастфуд.

Залучили до пошуків і правоохоронців. До них звернулася мама хлопчика.

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Хлопчика недогледіли

Мама пішла у справах, а Давида залишила вдома. Коли повернулася, дитини вже не було. До пошуків долучилися і звичайні небайдужі мешканці. Вони дізнались про зникнення з соцмереж.

На щастя, після кількагодинних пошуків хлопчик знайшовся.

Де перебував Давид

Патрульним повідомили, що дитина сиділа біля дитячої кімнати в торговому центрі. Правоохоронці одразу приїхали і побачили, що це справді був 6-річний Давид.

Сам хлопчик згодом розповів, що він приїхав у торгово-розважальний центр "Фабрику" на маршрутці. Все через те, що Давид любить фастфуд. Дитину вже передали батькам, з ними працюватимуть співробітники ювенальної поліції.

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