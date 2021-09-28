Сів у маршрутку і поїхав: у Херсоні сотні людей розшукували 6-річного Давида
Джерело:Kherson.net
У Херсоні 27 вересня зник 6-річний Давид Кузнєцов. Інформація про пошуки сколихнула мережу. Як виявилось згодом, хлопчик просто вирішив поїхати сам на маршрутці, бо любив фастфуд.
Залучили до пошуків і правоохоронців. До них звернулася мама хлопчика.
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Хлопчика недогледіли
Мама пішла у справах, а Давида залишила вдома. Коли повернулася, дитини вже не було. До пошуків долучилися і звичайні небайдужі мешканці. Вони дізнались про зникнення з соцмереж.
На щастя, після кількагодинних пошуків хлопчик знайшовся.
Де перебував Давид
Патрульним повідомили, що дитина сиділа біля дитячої кімнати в торговому центрі. Правоохоронці одразу приїхали і побачили, що це справді був 6-річний Давид.
Сам хлопчик згодом розповів, що він приїхав у торгово-розважальний центр "Фабрику" на маршрутці. Все через те, що Давид любить фастфуд. Дитину вже передали батькам, з ними працюватимуть співробітники ювенальної поліції.
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