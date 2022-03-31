"Сійте, будете збирати врожай": окупанти крадуть у фермерів добрива та закликають до посівної

Окупанти вдаються до цинічних та абсурдних дій. Вони продовжують їздити селами та мародерити.

Тепер російські військові активно чіпляються до фермерів. Вони крадуть зокрема їхню техніку, повідомляє 24 канал.

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У фермерів крадуть техніку і добрива

В одному із сіл на Запоріжжі окупанти забрали всі добрива фермера для сільгоспробіт. Селяни вважають, що ворожі військові продаватимуть крадене іншим фермерам.

В іншого запорізького фермера забрали трактор і не повідомили, чи повертатимуть.

Селян закликають до посівної

Окрім цього, окупанти активно намагаються залучити аграріїв до посівної. Мовляв, "сійте, зберете врожай, все буде нормально".

Зауважимо, що вже у 20 областях України почалася посівна. Її буде можливість провести на 6 мільйонах гектарів землі.