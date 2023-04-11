Угорщина посилює зв'язки з Росією: як Сійярто шукав "вигоду" для України від транзиту нафти

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вдруге під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну відвідав Москву. І вже вдруге візит Сійярто до Кремля був пов'язаний з енергетикою.

Сійярто відвідав Москву через кілька тижнів після того, як він побував у Мінську. Журналіст 24 Каналу проаналізував поїздку угорського міністра закордонних справ у Кремль.

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Сійярто лякає холодною зимою

Угорщина, яка є членом ЄС, намагається посилювати свої зв'язки з російським агресором, попри санкції того ж Євросоюзу. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 11 квітня знову приїхав до Москви.

Там він провів переговори щодо співробітництва з Росією в галузі енергетики. Про це Петер Сійярто похизувався у своєму фейсбуці.

Угорщина – єдина країна ЄС, делегація якої приїздила в Москву для торговельних перемовин від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У своєму дописі перед візитом до Москви Петер Сійярто заявив, що виявляється пережити цю зиму без російського газу Європі вдалося виключно через теплу погоду.

Проте, каже Сійярто, через радикальне зростання попиту на енергію в економіці Китаю, що перезапускається, і надзвичайно повільні темпи розвитку європейської енергетичної інфраструктури – справжньою проблемою буде наступна зима.

А отже, єдиний висновок до якого дійшло угорське керівництво – це те, що треба більше купляти газу, нафти та ядерного палива саме у Росії. Про що Сійярто і поїхав домовлятися.

Безпека енергопостачання Угорщини потребує безперебійного транспорту газу, транспортування нафти та транспортування ядерного палива. Щоб виконати ці три умови, угорсько-російська енергетична співпраця має бути безперебійною. Це питання не політичного смаку, а фізики,

– сказав глава МЗС Угорщини.

Відповідно міністр закордонних справ Угорщини Сійярто і поїхав сьогодні до Москви, де проводить зустрічі з російським віцепрем'єр-міністром з питань енергетики Олександром Новаком, а також з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим.

Як Сійярто маніпулює на темі транзиту нафти через Україну

Тут звісно варто нагадати, що це вже далеко не перший візит угорського міністра в Москву після повномасштабної агресії Росії проти України.

Раніше Сійярто вже відвідував російську столицю, де обговорював постачання газу для Угорщини. Окрім того, варто нагадати, що нещодавно міністр закордонних справ Угорщини відвідав і Мінськ.

Перед цим він заявив, що їде до білоруської столиці, аби нібито "говорити про мир" в Україні та відразу зазначив, що "готовий до критики" такого візиту. Однак якось критика не зупинила угорців і далі загравати з Москвою.

Зокрема, угорське видання "Магьяр Ханг" пише, що під час візиту Сійярто до Москви політик домовився про продовження поставок газу й нафти з "Газпромом".

Там він запевнив, що "Росія і співпраця з нею залишатимуться вирішальними для енергетичної безпеки Угорщини".

За його словами, відповідно до домовленості, Будапешт матиме змогу закуповувати більше газу, ніж передбачено довгостроковим контрактом у разі необхідності.

Друга угода полягає у можливості розстрочки для Угорщини при оплаті за російський газ. Також Сійярто додав, що була досягнута домовленість про постачання нафти через українсько-угорський кордон.

Ну і тут Сійярто знову використав маніпуляцію, зазначивши, що таким чином він просто допоміг зберегти транзит через Україну, аби Київ продовжував отримувати гроші від Угорщини.

Посилення введених санкцій може більше ослабити Росію

І така поведінка звісно обурлива, але все ж варто розуміти, що вона була б неможливою, якби так не вирішив ЄС і просто запровадив розширені санкції проти Росії, які б не дозволяли подібну співпрацю.

Однак навіть у Мінфіні США сьогодні додали, що посилення введених раніше санкцій проти Росії може бути ефективнішим за впровадження нових економічних обмежень.

Якщо ви хочете й надалі робити санкції більш ефективними, то не обов'язково додавати нові. Іноді несуттєва санкція, яку ви додали б, менш важлива, ніж посилення того, що ви вже застосовуєте. США вивчають, як можна посилити чинні санкції проти Росії та закрити можливості для їхнього обходу. Саме такі заходи мають бути ефективнішими за нові обмеження,

– заявив заступник міністра фінансів США з міжнародних питань Джей Шамбо.

Окрім того, за словами заступника міністра фінансів США, у будь-яких обмеженнях з'являються прогалини і потрібно це припиняти.

Але санкції довели свою ефективність, оскільки Москві доводиться купувати технології військової техніки в менш надійних постачальників. Крім того, у Росії знизилися прибутки від продажу енергоресурсів.

Отже, треба просто продовжувати тиснути на ці болючі місця.