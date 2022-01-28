Сійярто заявив про порушення прав нацменшин: у МЗС України відповіли

Петер Сійярто заявив, що нібито дискримінаційна політика України завадить підтримці держави "у конфлікті з Росією. В українському МЗС заявили, що "це надумані та заполітизовані судження".

Відповідну інформацію в коментарі 24 каналу надав речник МЗС Олег Ніколенко. Це трапилось 28 січня.

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Сійярто озвучив надумані судження

Речник МЗС заявив, що відомство категорично відкидає твердження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про існування в Україні політики порушення прав національних меншин.

Це – надумані та заполітизовані судження. Навпаки, в нашій державі втілюється відкрита політика створення ширших можливостей для самореалізації національних спільнот. Жодних загроз для їхньої національній самобутності не існує,

– пояснив Ніколенко.

Речник також відзначив, що:

впродовж останніх років українська влада демонструє максимальну відкритість до діалогу у питанні національних спільнот, зокрема угорської, через відвертий і конструктивний діалог з Угорщиною на різних рівнях;

зокрема за ініціативи України в лютому 2021 року створили спільну робочу групу з питань освіти, в рамках якої відбувається ефективна і результативна співпраця.

В українському МЗС вкотре нагадали, що немає жодних обґрунтованих підстав звинувачувати Україну в порушенні прав національних меншин, а тим більше блокувати співпрацю нашої держави з НАТО, особливо на тлі агресивних дій Росії.

"Без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Лише разом ми можемо зміцнити безпеку в регіоні Центральної Європи", – підсумував Ніколенко.

Що відомо про заяви угорського міністра

26 січня очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив в інтерв'ю угорському виданню Magyar Nemzet, що нібито, якщо "українці не відступлять від своєї політики проти меншин, це серйозно обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Україні".

Ба більше, міністр пояснив, що мовиться про підтримку на тлі ймовірного нового нападу Росії на Україну.

Також Петер Сійярто заявив, що нібито "закарпатські угорці отримали тільки позбавлення прав, провокації і в багатьох випадках фізичне залякування".

Проте, варто згадати, що угорський міністр в інтерв'ю російським пропагандистам вже згадував, що нібито "права етнічних угорців на освіту рідною мовою, на її використання в адміністрації, в культурі та релігії порушуються".

Окрім того, раніше політик просив надати право угорським меншинам використовувати свою мову в усіх сферах, й у державному управлінні. Цю заяву Сійярто зробив під час брифінгу з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

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