Система катувань та хабарів: що насправді могло статися в СІЗО Ростова

У СІЗО №1 Ростова ув'язненні нібито захопили в заручники двох співробітників Федеральної служби виконання покарань. Росіяни ліквідували бойовиків, а згодом повідомили, що ті належали до терористичної організації ІДІЛ.

Насправді ситуація в Ростові не є чимось надзвичайним. Таку думку 24 Каналу висловив ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян, зауваживши, що вона цілком прогнозована, зважаючи на те, що відбувається у Росії.

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Звичний стан справ для Росії

Важливим є мотив людських вчинків, зокрема прислужників путінського режиму. Це люди, які нічим не хочуть займатися, а лише прагнуть мати гроші та владу. Тому вони йдуть працювати в тюрми. Але це звичний стан справ для пенітенціарної системи Росії. Про потребу в її реформуванні говорять вже десятиліттями.

Всі СІЗО Росії побудовані на принципах корупції, бо поки людина за ґратами, у неї загострене почуття потреби й з нею можна про все домовитися. Тому працювати у СІЗО йдуть для того, щоб за хабарі передавати туди все, що у них замовлять,

– розповів Сергій Асланян.

Особливо платоспроможними є вихідці з Кавказу, Чечні. До того ж ув'язнені, які захопили заручників, були засуджені до 18 років за тероризм, виготовлення вибухівки. Їх мали вже давно етапувати. Ба більше, відповідно до закону людина має відбувати покарання там, де скоїла злочин. У конкретному випадку – це зовсім не Ростов.

"Вони отримали терміни і вже давно мали поїхати, але ж на них можна заробити. Своїми хабарями вони забезпечують добробут персоналу. Тому з якоїсь причини ці люди залишилися в СІЗО й навіть коли отримали вироки їх не відправили на зону", – зауважив Асланян.

Що насправді відбулося у СІЗО

Для того, щоб домовитись про такі преференції, не достатньо керівника СІЗО, ідеально підійде начальник оперативного управління області. Він може вирішити, кого залишити, а не етапувати. Чомусь саме він і був у ту ніч в СІЗО.

Згодом російська пропаганда написала, що посадовець нібито очолив переговори. Але є інша версія, за якою він наживався на цих в'язнях та забезпечував їх всім потрібним.

Мотивація людей, які прийшли в систему, – це грабувати, катувати й залишатися безкарним. На цьому всьому, звісно, ще треба заробляти,

– додав Асланян.

Ймовірно, у ту ніч в'язні хотіли щось обговорити з начальником управління, а коли це не вдалося – перейшли до силових інструментів. Виникає чимало питань, наприклад, чому вони стільки часу перебували у Ростові, як змогли налагодити зв'язок та зберегти між собою координацію.

"Тож начальник управління насправді міг приїхати на переговори з терористами, далі він опинився у заручниках, а коли подав сигнал тривоги – прибув спецназ, почав штурм і ліквідував усіх в'язнів. Зверніть увагу, що жоден свідок не вижив, тому навіть запитати нема кого", – підкреслив ведучий каналу Ходорковський Live.

Він додав, що фото вбитих в'язнів у наручниках лише підтверджують те, що вони спочатку здалися, а вже потім були застрелені. Російські ЗМІ пояснили, що буцімто терористи не дочекалися приїзду лікарів, хоча карета швидкої допомоги у цей час стояла під СІЗО. Цілком ймовірно, що вбили всіх, щоб ніхто ніколи не довідався, що насправді сталося.

Тому це надзвичайна подія лише для тих, хто не знає, як побудована система у Росії. Вона побудована на гестапо, катуваннях і хабарях. У конкретному випадку хабарі привели не до такого фіналу, на який розраховували,

– зауважив Асланян.

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