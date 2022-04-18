У СІЗО сам себе підрізав Євген Анісімов – "смотрящий" Януковича на Запоріжжі

Український бізнесмен Євгеній Черняк повідомив, що у СІЗО в Запоріжжі відомий кримінальний авторитет Євген Анісімов поранив себе ножем. Більше про це – читайте далі.

Згідно з дописом Черняка, інцидент стався просто у кабінеті очільника СІЗО.

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Євген Черняк про поранення кримінального авторитета у СІЗО

Бізнесмен додав, що Євген Анісімов за часів президента-втікача Віктора Януковича намагався "кошмарити бізнес і разом із мером міста Сіном" створював цілу вертикаль для збору "поборів із підприємців". Крім того, Анісімов понад 6 років переховувався від правоохоронців.

За винагороду від мене в 5 мільйонів, про яку було оголошено публічно, його здала особиста охорона. З того часу чекає на суд у місцевому СІЗО, зараз пожвавився зі зрозумілих причин,

– підкреслив Черняк.

Український підприємець також наголосив, якщо Анісімову вдасться сховатися, "випаруватися" чи його відпустять, то всі, хто буде до цього причетний, "сядуть замість нього".

Прочитайте кожну букву і вбийте собі в мозок: за таку корупцію і кожен отриманий від "смотрящого" долар хабаря, відповісте, я попередив,

– підкреслив бізнесмен.

Що відомо про Євгена Анісімова

Чоловік народився у 1975 році у Запоріжжі, де все життя й "працював". Місцеві ЗМІ повідомляли, що кримінальний авторитет був відомий у всьому регіоні як "Анісім", або "Клоун". Його також називали "фактичним керівником Запорізької області".

Анісімов почав свою "діяльність" ще в 90-х. Від звичайного рекету він дійшов до очільника одного з найбільших в Україні кримінальних угруповань. Підприємець Євген Черняк поділився історією, що так звана "сім'я" Віктора Януковича "пропонувала поділитися" його ж бізнесом. Для цього вони й залучили саме Анісімова.

Все змінилося після Революції Гідності, коли "Клоуна" оголосили у міжнародний розшук. Його затримали співробітники КОРДу аж у лютому 2020 року.

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