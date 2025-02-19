Вибухи пролунали в Самарській області Росії: там горить Сизранський НПЗ

Уночі 19 лютого в Самарській області Росії неспокійно. Цього разу щонайменше 2 вибухи пролунали в районі Сизранського нафтопереробного заводу, що належить компанії "Роснєфть".

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. На підприємстві розпочалася пожежа, там досі триває загроза ударних БпЛА.

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Що відомо про вибухи

Звинуватити в атаці "київський режим" уже встиг губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. За його словами, обійшлося без постраждалих.

Шановні жителі Самарської області. Сьогодні вночі "київський режим" піддав атаці Сизранський НПЗ. На території підприємства працюють оперативні та екстрені служби,

– написав посадовець.

Пожежа на Сизранському НПЗ у Росії: дивіться відео

До слова, минулого разу дрони атакували цей завод у Самарській області в березні 2024 року. Тоді російська влада заявляла, що влучань буцімто вдалося уникнути. Проте все ж було відомо про загоряння установки з перероблення нафтопродуктів.