Скабєєва обурилась, що Україна "краде корейців в Курській області"

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва обурилась через новину про взяття у полон північнокорейців у Курській області. Вони звинуватила Україну у вторгненні в Росію та викраденні людей.

Логічні висновки у Скабеєвої будувати виходить погано. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що заявила Скабєєва про полонених корейців

Російська пропагандистка, відома телеведуча одіозного шоу "60 мінут" Ольга Скабєєва відреагувала на новину про захоплення полонених солдатів КНДР.

Взагалі, звісно, залізна логіка. ЗСУ увірвалися на територію Росії, воюють у Курській області, знайшли там (якщо правда) і вкрали корейців, тепер кричать: "КНДР воює з Україною"",

– написала Скабєєва у телеграмі.



Коментар Скабєєвої / Telegram

Словосполуку "залізна логіка" відтак важко застосувати до Скабєєвої. Російські пропагандисти продовжують ігнорувати факт вторгнення Росії до України та перекручувати факти у найбільш неочікуваний спосіб для своєї аудиторії.

Нічого краще, окрім того, що Україна викрала корейця, у якого, ймовірно, "випадково" опинився військовий квиток Росії у кишені, Скабєєва не вигадала.

Нагадаємо, Зеленський опублікував фото двох захоплених у Курській області північнокорейців. Їх доставили до Києва для бесіди з СБУ. Вони не найманці, а військовослужбовці армії КНДР, підкреслив Андрій Сибіга.