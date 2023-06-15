До Києва хіба у чорному пакеті, – ведуча 24 Каналу жорстко відповіла Скабєєвій

Путінська пропагандистка Ольга Скабєєва днями відвідала Білорусь, де взяла інтерв'ю у самопроголошеного президента Александра Лукашенка. Традиційно під час розмови посіпаки Путіна наговорили чимало різних дурниць.

Круїз Скабєєвої по Білорусі прокоментувала ведуча 24 Каналу Ірина Узлова. Також вона підказала пропагандистці найкоротший шлях до Києва.

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Російським пропагандистам та поплічникам диктатора Владіміра Путіна вже давно пора визнати поразку кремлівського режиму. Однак вони з останніх сил продовжують імітувати нібито "все йде за планом".

Багато перспектив для пропагандистів

Так, путінська маріонетка Скабєєва вирішила трішки відвернути увагу росіян від песимістичних новин про свою країну й поїхала до Білорусі. Вона не довго обирала куди поїхати, все стабільно й передбачувано. На щастя, у світі зовсім мало країн, до яких можуть поїхати росіяни.

Головна пропагандистка нібито побувала на білоруському кордоні й зробила висновок, що "ворог не пройде". Скабєєва, нарядившись у бронежилет й каску, сфотографуватись на фоні білоруських беріз й маленького паркана. Мабуть, його мала на увазі путінська посіпака, коли говорила про надійно захищений кордон.

"За 200 кілометрів до Києва. Скоро", – підписала світлину зі своєї незабутньої подорожі за кордон Скабєєва.

У неї є декілька варіантів швидко й оперативно доїхати до української столиці.

До Києва хіба у чорному поліетиленовому пакеті,

– сказала ведуча 24 Каналу.

До того ж у Києві на російську пропагандистку чекає захоплива подорож до в'язниці, а звідти прямим рейсом на суд у Гаагу. В Україні для Скабєєвої й всіх її колег відкривається багато перспектив. Зокрема, пряме авіасполучення до Нідерландів, де на них вже зачекалась тюремна камера.

Як пропагандистці Скабєєвій швидко доїхати до Києва: дивіться відео

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