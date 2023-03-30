"Нє получаєтся": Скабєєва майже зі сльозами побідкалась, що в Україні не вимикають світло

Російська пропагандистка та прихильниця Путіна Ольга Скабєєва ледве не заплакала, коли говорила, що в Києві вже давно немає проблем зі світлом. Уся студія слухала її з дуже сумними обличчями.

Вочевидь, Скабєєва не розраховувала на те, що Україна зможе вирішити проблему з електропостачанням. Відповідне відео з розчаруваннями пропагандистки вже оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.

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Скабєєва майже зі сльозами заявила, що в Україні не виключають світло

Пропагандистка мало не зі сльозами на очах констатувала той факт, що у Києві вже давно немає проблем з електрикою і українці не сидять без світла. Уся студія слухала її з дуже сумними обличчями.

Скабєєва вважає, що ця ситуація має зіпсувати настрій росіянам.

На жаль, хоча я не хочу нікому псувати настрій, але всі прекрасно знають, що в українській столиці вже практично не буває перебоїв з електрикою, українці не сидять без світла останнім часом. Найдовший блекаут тривав, за інформацією того ж Кличка, 10 годин,

– пробурмотала прихильниця Кремля.

До того ж Скабєєва зрозуміла, що Україну не вдасться зламати і у Росії не виходить змусити наших людей страждати.

"Усі американські пропагандисти вказують на те, що не виходить змусити, або ми не ставимо останнім часом собі за мету змусити всіх страждати в Україні", – додала пропагандистка.

Під час своєї багатостраждальної промови обличчя у Скабєєвої, як і у всіх присутніх у студії, було дуже засмучене. І це не дивно, оскільки спочатку пропагандисти кричали, що "легко" змусять страждати українців, залишать нас без світла, газу та води. Але український народ – непереможний, і терористи можуть тільки плакатись у кутку та здатися.

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