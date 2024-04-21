Уся інформація куплена: як Скабєєва вперше сказала правду
Російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що у сучасному світі важлива інтерпретація події. Мовляв, це називають "епохою постправди" – коли є правда чи може її не бути. Вона зауважила, що, якщо вважати себе патріотами, то "краще працювати на державу". За словами Скабєєвої, "не існує об'єктивної інформації". Є лише інформація, за яку "хтось заплатив".
Це 24 Каналу прокоментував російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що російська пропагандистка була неймовірно відверта. Можливо, навіть уперше в житті.
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"Вона дійсно говорить правду. Вона дійсно каже: "Ми вам брехали, брешемо і будемо брехати. Тому що ми продажні, ми на службі у держави, у фашистського рейху, і продовжуватимемо брехати", – наголосив Яковенко.
Так, наприклад, у дисертації помічника Путіна Владіміра Медінського було визначення – "історична правда". Мовляв, це те, що "відповідає інтересам держави".
Вважаєте ви, що "України ніколи не було" – отже, "не буде жодної України". Вважаєте ви, що, наприклад, "Росія завжди була Свята Русь і завжди у всі часи вона ніколи нікого не завойовувала" – отже, це і буде "правдою",
– розказав російський опозиційний журналіст.
Він наголосив, що не існує жодної "історичної правди". Тим часом Скабєєва дала ширше трактування того, що немає жодних фактів, а вся інформація – куплена.
"Скабєєва усе сказала: "Постправда", – додав Ігор Яковенко.
Маячня від Ольги Скабєєвої
- "Рупор" Кремля Ольга Скабєєва перекрутила слова Володимира Зеленського про майбутній контрнаступ ЗСУ. Він заявив, що Україна надалі відвойовуватиме свою територію, проте, для цього треба зброя. Пропагандистка сказала, що план контрнаступу буцімто полягає у тому, що українська держава має просто "повірити в успіх, бо іншої альтернативи нібито нема".
- Скабєєва посварилася в ефірі своєї програми з екснардепом Олегом Царьовим. Вона спочатку заявила, що Росія "не має друзів" в Україні. А потім – що росіяни нібито "йдуть звільняти тих, хто дружньо ставиться до Росії". Царьов заявив, що пропагандистка суперечить сама собі.
- Раніше в Ольги Скабєєвої стався "припадок" через те, що один із гостей її програми похвалив Валерія Залужного.