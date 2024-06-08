Ледь не розридалася в ефірі: Скабєєва визнала неприємну для росіян правду про війну
До головної пропагандистки Кремля Ольги Скабєєвої в ефір прийшов гість, який почав просувати думку абсолютно відмінну від російських наративів. Посіпаці Путіна через силу довелося погодитися й визнати неприємну правду.
Виявляється західна зброя – зовсім не "мотлох". А дійсно загроза для окупаційної армії, пише 24 Канал.
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Що визнала Скабєєва
Гість почав переконувати Скабєєву і компанію, що західна зброя неабияк впливає на фронт. Адже вона потужно нищить окупантів і їхні втрати щодня зростають. Так, з травня місяця наші оборонці кожної доби мінусують понад тисячу росіян, зокрема за 7 червня ліквідували 1 210 окупантів.
Після того, як ЗСУ отримали снаряди від партнерів інтенсивність бойових дій збільшилася. Що довелося визнати через силу кремлівській посіпаці. З "кислою міною" Скабєєва заявила, що це дуже "підбадьорює". Та це ще не все, турбують її й літаки F-16, які скоро з'являться в України й росіянам буде непереливки.
Ми зараз дискутуємо на те, що й літаки (F-16 – 24 Канал) не змінять стан справ, але ми ж розуміємо, що в певному ступені – змінять,
– пригнічено сказала пропагандистка.
Ба більше, в ході дискусії пропагандисти навіть прийшли до того, що Bayraktar і HIMARS дуже вплинули на хід війни. Хоча тоді росіяни "заливали" зовсім іншу думку. Тепер же вони бідкаються в очікуванні ударів по Росії, що раніше, здавалося їм, ніколи не станеться.
Та тепер усім росіянам і, зокрема, Скабєєвій краще пакувати тривожну валізку в очікуванні, коли війна остаточно перейде на територію країни-агресорки.
Що ще наговорили пропагандисти
- Російські пропагандисти хочуть посіяти паніку в Україні. Тому розповсюджують інформацію про можливі епідемії через нібито перебої з електроенергією та водопостачанням. Утім, це повна маячня.
- Російський депутат закликав вбивати громадян, які не люблять Путіна й партію та налаштовані опозиційно.
- Та найбільше маячні в Росії несе саме Владімір Путін. Кремлівський диктатор виліз з бункера та напридумував нісенітниць. Путін заявив нібито "росіяни самі себе захищають в Україні".