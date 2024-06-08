До головної пропагандистки Кремля Ольги Скабєєвої в ефір прийшов гість, який почав просувати думку абсолютно відмінну від російських наративів. Посіпаці Путіна через силу довелося погодитися й визнати неприємну правду.

Виявляється західна зброя – зовсім не "мотлох". А дійсно загроза для окупаційної армії, пише 24 Канал.

Цікаво США, масони та Ватикан: як експертні "експерти" розповідають про війну та смерть Путіна

Що визнала Скабєєва

Гість почав переконувати Скабєєву і компанію, що західна зброя неабияк впливає на фронт. Адже вона потужно нищить окупантів і їхні втрати щодня зростають. Так, з травня місяця наші оборонці кожної доби мінусують понад тисячу росіян, зокрема за 7 червня ліквідували 1 210 окупантів.

Після того, як ЗСУ отримали снаряди від партнерів інтенсивність бойових дій збільшилася. Що довелося визнати через силу кремлівській посіпаці. З "кислою міною" Скабєєва заявила, що це дуже "підбадьорює". Та це ще не все, турбують її й літаки F-16, які скоро з'являться в України й росіянам буде непереливки.

Ми зараз дискутуємо на те, що й літаки (F-16 – 24 Канал) не змінять стан справ, але ми ж розуміємо, що в певному ступені – змінять,

– пригнічено сказала пропагандистка.

Ба більше, в ході дискусії пропагандисти навіть прийшли до того, що Bayraktar і HIMARS дуже вплинули на хід війни. Хоча тоді росіяни "заливали" зовсім іншу думку. Тепер же вони бідкаються в очікуванні ударів по Росії, що раніше, здавалося їм, ніколи не станеться.

Та тепер усім росіянам і, зокрема, Скабєєвій краще пакувати тривожну валізку в очікуванні, коли війна остаточно перейде на територію країни-агресорки.

Що ще наговорили пропагандисти