Російська пропагандистка Ольга Скабєєва обурена поведінкою колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Їй не сподобалося те, що він, на її подив, ніяк не перешкодив ухваленню Конгресом США пакета допомоги для України.

Вочевидь для російських пропагандистів позиція Трампа, який не втрутився та не перешкоджав ухваленню додаткового фінансування для України, стала справжньою несподіванкою. За їхніми словами, він тепер перевзувся, передає 24 Канал.

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"Перевзувся та здувся"

Не встигли росіяни оговтатися від ухвалення та підписання закону про надання пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню від США, як тепер шоком для пропагандистів країни-агресорки стало те, що Трамп "не втрутився" у голосування Конгресу під час обговорень вищезгаданого питання.

Одна із головних рупорів Кремля Ольга Скабєєва під час прямого ефіру пропагандистського шоу заявила, що Трамп нібито "перевзувся та здувся". Вона обурилася тим, що колишній президент Сполучених Штатів не зробив жодної спроби тиску на республіканців, у той момент, коли вирішувалася подальша доля пакета підтримки.

Дональд у суботу перевзувся і підтримав спікера Конгресу Майка Джонсона. У день голосування сховався у тихому місці Мар-а-Лаго і не чинив тиску на республіканців. Не сказавши проти допомоги Україні взагалі жодного слова. Тобто Дональд виходить здувся,

– заявила Скабєєва.

Не обійшлося й без звинувачень у бік американців. Таку "позицію Трампа" вона пояснила тим, що у нього скоро вибори на пост президента США, де добре працюють "опитування суспільної думки". Скабєєва нагадала, що Росія є головним ворогом для американців.

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Скабєєва волала на росТБ через допомогу США

"Рупор" Кремля Ольга Скабєєва вже намалювала карти міст, куди ЗСУ "будуть" бити ATACMS. Скабєєва висловилась, що ці ракети досягають Бєлгорода, Курська, Воронєжа, Брянська, Липецька, Орла, Ростова-на-Дону.

Вона заявила, що американські джерела повідомили про те, що зброя буде доставлена Україні до кінця квітня і "тепер українці дістають" до цих територій Росії. Однак в черговий раз Скабєєва вирішила стати "просвітником правди" та почала звинувачувати США.

Варто зазначити, що у переліку російських міст, по яких ЗСУ "точно будуть" завдавати ударів, за словами пропагандистів, є тимчасово окупований Севастополь, Донецьк та Луганськ. Однак окуповані території – законні цілі українських військових.