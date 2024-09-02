Аж мову відібрало: Скабєєву заціпило від того, що ляпнув пропагандист

На брехливе шоу до Скабєєвої прийшов пропагандист, який несподівано сказав те, що вона завжди боялась почути, хоч і прекрасно це розуміла. Від цього їй аж відняло мову.

Російська пропаганда вже третій рік стверджує що "спецоперація" на території України триває начебто по плану. Однак реальна ситуація зовсім інша, тому це пригнічує деяких фанатів Владіміра Путіна, пише 24 Канал.

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У Росії починають розуміти

Попри численні повідомлення у пропагандистських ЗМІ про успіхи окупантів на війні в Україні, гість на етері у Скабєєвої висловив зовсім не популярну думку.

Він стверджує, що у росіян часто виникає дисонанс щодо подій на фронті. Адже звідусіль волають про тисячі знищеної української техніки, однак наша країна все ж розпочала операцію у Курській області.

У той час кремлівська посіпака Скабєєва, слухаючи звинувачення у сторону її улюбленого диктатора Путіна, мовчала, наче води в рот набрала. А її гість продовжував критикувати владу.

Вочевидь пропагандисту вже накипіло, адже він "розніс" усі останні російські новини.

Те, що в Україні все погано ми знаємо уже давно, однак вона ніяк не розвалюється. Те, що фронт от-от рухне також знаємо, але чомусь він і досі тримається. Люди про це питають,

– саркастично заявив він.

Гість Скабєєвої навіть похвалив ефективні дії Сил оборони на території Курської області. Вона випучила очі та не знала, що відповісти.

Такі заяви затятих пропагандистів вказують лише на одне – вони все розуміють, тому вже не можуть приховувати правду, навіть якщо вона дуже болюча для них.