У Скадовську діти зухвало відповіли окупанту, що Бандера – їхній батько: миле відео

Українські діти добре знають, хто такі російські військові та чого від них очікувати. Так, в окупованому Скадовську загарбникові вони відповіли, що їхній батько – Степан Бандера.

Куди б не прийшли російські військові, вони всюди намагаються займатися повчанням і переписуванням історії. Але вони забули, що в Україні з цим ділом усе дуже складно, адже у нас громадяни володіють критичним мисленням і знають історію своєї Батьківщини.

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Діти назвали Бандеру своїм батьком

На відео, викладеному в мережу, можна побачити, як один з російських військових вирішив влаштувати вікторину. Він спитав дітей, коли почалася "велика вітчизняна війна", а також не забув поцікавитися ставленням до Степана Бандери. Дітлахи не розгубилися та показали, хто в хаті господар. Ось пряма мова:

– Велика вітчизняна війна коли почалася?, – запитує окупант.

– У 1939 році!, – відповідає парубок.

– От, бачиш (безпорадно квилить загарбник – 24 канал). Велика вітчизняна… От скажи, хто такий Степан Бандера для тебе?

– Батько наш (юрба починає гучно сміятися – 24 канал).

Після цієї відповіді окупант намагався щось там розповідати про Хатинь та причетність до неї Бандери. Але слухали його брехні дітлахи неохоче.

Діти у Скадовську назвали Бандеру батьком: дивіться відео

Українці змінили своє ставлення до Степана Бандери

Російська пропаганда протягом не одного десятка років залякувала усіх Степаном Бандерою. Тож не дивно, що серед українців було багато тих, хто дійсно боявся його. Так, до війни підтримували цю постать лише 22%, а вже після повномасштабного вторгнення Росії ця цифра зросла. Зараз до Степана Бандери позитивно ставляться 74% респондентів!

Ексмер Херсона гідно відповів пропагандисту про Шухевича

Колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка російські загарбники викрали у квітні. Згодом вони вирішили зробити його героєм пропагандистського сюжету. Зокрема їх цікавило, як він ставиться до постаті Романа Шухевича.

Російська підставка під мікрофон хотіла переконатися, чи зможе Володимир Миколаєнко знову назвати Романа Шухевича героєм.

– Шухевич на чиїй стороні воював?, – каже підставка під мікрофон.

– На стороні України. За Україну, – наголосив Миколаєнко.

– Він воював на стороні нацистської Німеччини, – не полишає недолугих спроб окупант.

– Він не воював на стороні нацистської Німеччини. Він воював за Україну, – вкотре наголошує колишній мер Херсона.

Зазначимо, що Миколаєнка схопили не просто так. У нього чітка проукраїнська позиція, тож російські загарбники й вирішили його викрасти.

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