У Скадовську коня перефарбували в зебру та змусили працювати у спеку
29 червня 2021 , 08:27Читать новость на русском
Джерело:телеграм "ХХ"
На Херсонщині власники коня перефарбували його в зебру. Тварину вивели на пляж та змусили працювати у спеку. Користувачі мережі вражені жорстокістю людей.
Відео з фактами негуманного поводження з твариною опублікували у мережі. Перефарбований кінь катав відпочивальників на Скадовському пляжі.
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Коня перефарбували в зебру і змусили працювати
На оприлюдненому відео помітно, як тварина возить дітей берегом моря. І робить це у жахливу спеку. Розфарбували коня дуже реалістично, тому дехто й справді повірив у те, що це зебра.
Українці обурилися неприпустимим ставленням до тварини та залишили багато гнівних коментарів.
Реакція користувачів мережі
- "Бідолаха, йому, напевно, дуже жарко",
- "Нехай на своїх горбах катають людей",
- "У зебри хвіст кісточкою. Я бачила цього коня зблизька… у нього навіть фарба по боках текла",
- "Не можу зрозуміти, хто тут тварина, а хто людина",
- "Пересувні зоопарки заборонили, і таку куйню теж потрібно заборонити".
Коня, перефарбованого у зебру, заставляли працювати у спеку: відео